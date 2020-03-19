【長和業績】長和去年多賺2%符預期　李澤鉅：集團見慣風浪

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【全球避險】全球美元荒港元獨強 港股見底訊號何時現?（訂戶專享）
長和 （00001） 公布，去年盈利按年增2%至398.3億元，以當地貨幣計算就增6%，符預期；長和擬派末期息2.3元，按年維持不變，全年股息也維持3.17元。
長和今日績前股價急跌8.7%，收報45.55元，成交13.3億元，再創重組2015年後新低。以現價計，長和股息率達6.96厘。
長和主席李澤鉅主持業績發布會時稱，集團見慣風浪，也在風浪中成長，可抵禦嚴重情況出現，財務穩健。
在當前市場充斥各種不利因素之逆境下，李澤鉅在業績報告上稱，長和來年業務難免受到波及，幸而眾多核心分部中，電訊業務面臨影響將相對較少。若無其他不可預見之情況，此業務之展望將維持正面。營運韌力、業務及地域分佈多元化及深厚之財務根基繼續為集團之主要優勢，以期於2020 年呈報穩固表現。
以下為業績記者會重點：
【長和業績】李澤鉅：歐洲零售受惠疫情 會提供員工口罩「可能畀都唔帶」
長和早前公布，旗下赫斯基因非現金資產減值，引致長和所佔非現金虧損約59.83億港元，但去年10月出售和黃中國醫藥科技部分權益後，產生出售收益約68.85億港元，因此集團2019年盈利能力未受赫斯基虧損的不利影響。
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