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【長和業績】長和去年多賺2%符預期　李澤鉅：集團見慣風浪

金融經濟 18:28 2020/03/19

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長和主席李澤鉅主持業績會。

長和 （00001） 公布，去年盈利按年增2%至398.3億元，以當地貨幣計算就增6%，符預期；長和擬派末期息2.3元，按年維持不變，全年股息也維持3.17元。

長和今日績前股價急跌8.7%，收報45.55元，成交13.3億元，再創重組2015年後新低。以現價計，長和股息率達6.96厘。

長和主席李澤鉅主持業績發布會時稱，集團見慣風浪，也在風浪中成長，可抵禦嚴重情況出現，財務穩健。

在當前市場充斥各種不利因素之逆境下，李澤鉅在業績報告上稱，長和來年業務難免受到波及，幸而眾多核心分部中，電訊業務面臨影響將相對較少。若無其他不可預見之情況，此業務之展望將維持正面。營運韌力、業務及地域分佈多元化及深厚之財務根基繼續為集團之主要優勢，以期於2020 年呈報穩固表現。

以下為業績記者會重點：

【長和業績】油價維持現水平料虧24億　李澤鉅：承受得起有餘

李澤鉅：疫情影響今年樓市難測　強調見慣風浪準備充足

【長和業績】李澤鉅：歐洲零售受惠疫情　會提供員工口罩「可能畀都唔帶」

李澤鉅：有些國家員工不愛戴口罩　遲些公布口罩生產相關消息

長和早前公布，旗下赫斯基因非現金資產減值，引致長和所佔非現金虧損約59.83億港元，但去年10月出售和黃中國醫藥科技部分權益後，產生出售收益約68.85億港元，因此集團2019年盈利能力未受赫斯基虧損的不利影響。

相關文章：

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香港股票 長和（00001） 藍籌股 業績公布

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