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英國樂隊疫情下照搞演唱會 人群密集勢播毒

環球社會熱點 16:29 2020/03/19

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Stereophonics疫情下照開演唱會，成千上萬樂迷出席。

新型冠狀病毒疫情肆虐英國，英國樂隊Stereophonics未有理會，日前在英國多個城市巡迴演出，多場演唱會繼續去馬，成千上萬樂迷出席，站得密密麻麻，場面壯觀。事件引起關注，外界憂病毒藉演唱會擴散。

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Stereophonics日前在格拉斯哥（Glasgow）、曼徹斯特（Manchester ）及加的夫（Cardiff）等地舉行多場演唱會，樂迷坐爆會場的畫面，在互聯網廣傳，引起譁然。

因英國新冠肺炎疫情嚴峻，最新確診人數已升至2600多宗，有過百人死亡，但演唱會照片可見，樂迷互相站得非常近，且毫無防備，不見有戴口罩，為病毒傳播提供絕佳機會。

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有網民留言，炮轟Stereophonics堅持演唱會繼續去馬，是完全不負責任（completely irresponsible），毫不顧及他人。事件在內地亦引起關注，有微博網友稱對事件感無言，祝他們好運，亦有人稱英國很快步意大利後塵。

面對鋪天蓋地批評，樂隊發言人回應時強調，一直有注意英國政府有關新冠肺炎的指引，指政府的講法是無需禁止大型公眾集會，於是決定按指引繼續演唱會，並稱期內娛樂行業亦有其他活動。

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