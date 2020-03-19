買英鎊前要考慮的因素

英鎊繼跌破1.20美元後，似完全失去支持。周三晚（18日） 低見1.1459美元（據路透社數字），與2016年英國脫歐公投，英鎊出現大跌後，於10月7日所創的低位1.1450美元相距不遠。今早雖見英鎊略為反彈，但稍重上1.16美元便失去動力。導致英鎊跌原因主要有三。首先是美元整體強勢。全球多國封城封關，經濟活動大受打擊。投資者減持投資轉持現金，即轉持美元，使美元大幅走強。相對下一眾外幣包括英鎊在內便回落。其次，脫歐對英國本身已帶來很大的不明朗因素，現還加上疫情，對英經濟可謂雪上加霜。最後，英國國會於1月份已落實脫歐。企業不能再存幻想認為英國可以留歐。在這年內的過渡期間，對這些以歐洲業務為主的企業則必須把其總部或生產線搬回歐洲。這會使大量資金在這一年裡於英國不斷流失不利於英鎊匯價。

就是往後疫情減退，環球投資氣氛再次轉旺，使資金流離開美元，使美元整體匯價回落外幣升。相信對英鎊所能帶來的推升幫助也有限。始終，脫歐帶來的不明朗因素才是推低英鎊匯率的最大元凶。而在脫歐的問題上英國已走向了不歸路。從圖表上看，倘英鎊跌穿2016年低位1.1450美元，下一個位置便是1985年2月低位1.0520美元。英鎊究竟會否向此水平邁步呢？

這問題不容易回答，全看以下數個因素。首先，英國能否成功以一個較低關稅重返歐盟單一市場。如英國能成功爭取低關稅重返料英鎊將能大升，否則難免會進一步受壓。其次，英國倫敦能否繼續成為歐洲金融中心。如英國失去這地位，對英鎊可是致命痛擊。其三，英國能否於短時間內與其他國家達成貿易協議，以保持英國出口能力等。由於英國已離開歐盟重新走其自己的路，建議不要再以過去數十年英鎊的走勢軌跡作為衡量未來英鎊走勢的參考。否則可能會出現重大錯誤。例如，如果英國不能以低關稅重返歐盟單一市場，及倫敦失去其歐洲金融中心地位，屆時不排除英鎊低處未低。不過就短期走勢而言，有一點值得留意，受疫情影響，假使影響到英國與歐盟間的關稅談判。使英國一旦宣布延長脫歐過渡期。由於在這過渡期間英國與歐盟間的關系一切維持不變，屆時英鎊或會出現大幅反彈。料靠這因素作出反彈的英鎊，於1.35美元將要遇上較大上升阻力，且升勢難長久。

▲ 恒生銀行首席市場策略員溫灼培