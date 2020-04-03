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【英國疫情】英超5月初無法重開 建議球員減薪30%

環球社會熱點 23:43 2020/04/03

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英國疫情持續，英超有領隊和球員確診新冠肺炎，英超賽會今日再次召開會議，宣布5月初也無法重啟聯賽，並建議球會向球員減薪30%，以保障球會其他員工；英超賽會同時向國民保健系統（NHS）捐款2,000萬英鎊。

英超賽會表示，確實復賽日期須符合醫療指引及政府要求，直至安全及合適為止。

英超上月決定暫停聯賽，其後延長暫停至4月30日，完季日期則由6月改為「無限期」（indefinitely）延後。

由於歐洲足協（UEFA）宣布今年夏天舉行的歐洲國家盃，推遲至2021年6月舉行，令英超有更多時間可完成賽季。

國際足協（FIFA）表示，已與各大聯賽球會商討考慮調整球員的合同及註冊期限。倘賽季不能在6月30日前完成，可能會調整球員的合同及註冊期限。

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歐洲足協主席施費連（Aleksander Čeferin）早前表示，對於有指歐洲足協有意取消聯賽，他回應指這是假新聞，並強調歐洲足協目標是要完成各地聯賽球季。

有報道猜測，若英超遭腰斬，冠軍會由現時為榜首的利物浦奪得，施費連則否認此說法。

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