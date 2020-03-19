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盤點五大公用股　跌市下邊隻抗跌力最強？

金融經濟 15:54 2020/03/19

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新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，環球股市大幅波動，港股今日再次一度跌逾千點，傳統公用股更被大幅拋售，當中長江基建 （01038） 更跌逾一成。為何公用股突然失去防守性，在跌市下跑輸大市？盤點五大傳統公用股：中電控股 （00002） 、煤氣 （00003） 、電能實業 （00006） 、港燈 （02638） 及長建，究竟邊隻的抗跌力相對較強？

電能及長建在英國持有大量受規管的公用事業資產，英鎊今日大跌，跌見1985年以來低位，可預見電能及長建的滙兌虧損將進一步擴大。長建去年已因英鎊貶值，令純利增幅收窄至1%，若撇除滙兌因素，則升6%，反映滙率波動對盈利影響甚大。

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除此之外，英國受規管的公用事業資產，新規管期將於2020至2023年間陸續展開，監管機構訂定的新規期價格檢討條款較以往嚴苛，意味未來相關資產的准許回報率很大可能下降，勢影響有關收入。長建及電能均已在業績報告中預算，未來英國受規管資產的收入恐因此下降。

大和資本分析師葉捷賢在報告中指，長建管理層承認，新型冠狀病毒對集團業務造成重大影響，但要評估整體損失仍為時尚早，至於非受規管的資產如加拿大機構停車場業務Park'N fly，在航班暫停下受嚴重衝擊，歐洲鎖國也會影響UK Rail業務。

相關文章：長建去年核心盈利增6%　息1.78元連續23年增派息

中電與電能及長建一樣，擁有不少海外資產，當中澳洲業務佔比最大。中電的澳洲資產一直「拖後腿」，如今澳洲央行接連減息，澳元大幅貶值，對中電澳洲業務可謂雙重打擊。

煤氣只在中港有業務，港燈業務更只集中於香港，基於中港疫情相對歐美受控，滙率的變動沒有外幣般大，故防守性在公用股中相對較高。不過，煤氣工商業用戶的燃氣需求量與經濟周期息息相關，對盈利也會受到影響。

港燈方面，業務不會受到滙率波動影響，同時其電力業務受到管制計劃協議下准許回報率的保障，由於未來數年需要興建天然氣發電廠，為其加電費製造空間，但礙於香港經濟疲弱，加電費的空間料受到一定限制。

相關文章：港燈去年少賺24%派息16.09仙　現價股息率4.1厘

招銀國際策略師蘇沛豐稱，市場出現恐慌性拋售的情況，基金又遇到贖回潮，高風險資產已拋售得七七八八，剩下的防守性資產遂成為第二波被拋售的對象，加上美元獨強，持有大量海外資產的公用股將面對滙兌損失，令公用股慘被沽售。

香港股票 經濟 疫情 公用股 港燈－SS（02638） 長江基建集團（01038） 香港中華煤氣（00003） 減息 蘇沛豐 純利

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