【騰訊股價】騰訊抗疫特質愈見明顯　短期勢冠ATM

▲ 騰訊總裁劉熾平指出，疫情期間，在綫內容產品的用戶時長有所提升，遊戲也不例外。

新冠肺炎由內地爆發，演變成全球大流行，環球股市急急調整，「ATM」--騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 和美團點評 （03690） 近日也創年內低位。隨三大科網巨頭陸續公布業績，管理層講述疫情對營運影響，騰訊業務「抗疫」特質更為明顯跑出。

（原文來自本報今日見報文章《業務彰顯抗疫特質 騰訊領跑ATM》，加上今日股價表現）

騰訊今早曾隨大市回吐，一度逼近325元水平，但午後領漲大市，下午3時，升幅擴大至逾3.5%，不單跑贏恒指，也較同樣低位反彈阿里巴巴，表現更佳。

肺炎疫情成為每家公司不能或缺的課題，內地盡力減少人流、延遲復工復課。消費行業涉及龐大供應鏈，電商行業也難倖免，阿里巴巴主席張勇於2月中形容疫情如「黑天鵝」，因應工廠復工減慢、物流受阻以至減免收費，本季整體收入增長勢放緩，中國零售市場（包括兩大平台淘寶、天貓）、本地生活服務業務都可能會負增長。

內地出行受阻 遊戲視頻得益

騰訊主要收益來源 －－ 遊戲、視頻都屬足不出戶的領域，因應出行受阻，總裁劉熾平昨日在業績會時指出，在綫內容產品的用戶時長有所提升，遊戲也不例外，他甚至主動轉話題指，集團團隊花大量時間加強在健康、教育等公共服務，似是希望減輕大眾對騰訊有業務「因疫得福」的觀感。

即使與經濟狀況關係較大的廣告業務，劉熾平指出，佔比逾8成的社交廣告因為與網上生態相關，而且商戶類別分散，保持強勁增長。他指出，即使金融服務 －－支付業務流量大減，但行銷支出同樣大減，減輕盈利能力影響。

美團點評雖然未發業績，但投資界預期，餐廳未能開門、騎手短缺，外賣行業活動幾乎冰封，美團旗下消費場景結合綫上綫下，到店業務也難免重創，承受衝擊較阿里騰訊更大。

股價較高位回落20% ATM中最小

三大科網巨頭業務特質不盡相同，年內股價表現也反映投資界分析疫情，騰訊為唯一一家能在農曆新年假期後創近年新高的股份，於2月中高見420元，阿里和美團則於1月中見新高。以高位回吐幅度計，騰訊高位回落20.5%，也是三大網企跌幅最小。

當疫情打亂經濟活動，短暫業務影響無法避免，但目前投資界仍視疫情會消散，經歷疫情衝擊，阿里和騰訊管理層都預期，不論企業和消費者都會更擁抱雲計算、綫上消費等科技，加速長遠數碼經濟體的轉型，阿里、騰訊的辦公室軟件服務用量大增，成為他們在商用（2B）層面的潛在機遇。

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