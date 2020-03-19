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【5G價格戰】中移動5G月費計劃平過3香港　每GB數據最低僅1.66元

金融經濟 16:29 2020/03/19

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中移動的5G月費計劃每GB數據最平為1.66元。

踏入5G元年，電訊商均加緊腳步出爐5G計劃，並大打「價格戰」，以搶佔市場份額。繼和記電訊 （00215） 旗下的3香港後，中移動 （00941） 成為香港第二間推出5G月費計劃的電訊商，每GB數據更可低至1.66元。

相關文章：【5G手機費】中移動香港推本港5G月費計劃　體驗價198元

目前中國移動香港（CMHK）的5G月費計劃提供3個選擇，每GB數據費用介乎2.13元至4.38元；上台簽約的話，每個選擇有減免140元的優惠，每GB數據費用介乎1.66元至2.98元。

另外，中移動亦有推出每月198元的體驗計劃，可享30GB本地數據，但除開平均計，每GB數據費用高達6.6元。

3香港最「着數」的5G月費計劃為出機上台類型，每月938元附本地5G數據200GB，每GB數據費用最低為3.13元。

相關文章：【5G手機費】香港手機5G月費　如何最着數？每GB數據僅3.88元！

除了中國移動香港的體驗計劃及每月438元的選擇，其餘計劃的每GB數據已低至2元。這意味，假如客戶每月付款538元，均已平絕和記電訊的5G月費計劃。

中移動5G月費計劃
類型 標準月費 本地5G數據 1GB 5G費用
標準計劃 438元 100GB 4.38元
538元 200GB 2.69元
638元 300GB 2.13元
上台簽約 298元 100GB 2.98元
398元 200GB 1.99元
498元 300GB 1.66元
體驗計劃 198元 30GB 6.6元
*以上計劃於4月1日起推出

隨5G逐漸正式進入消費市場，4G將會被淘汰，故不少電訊商開始為4.5G月費計劃「大劈價」。以中移動4.5G的50GB數據用量計，最平的特别優惠月費為298元，即每GB數據為5.96元，僅較其5G體驗計劃稍低。

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香港股票 中國移動（00941） 中移動香港 電訊 5G 電訊商

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