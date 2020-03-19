【新冠肺炎】加快肺炎病毒研究　白宮命令研究人員用AI分析文章　

▲ 新冠肺炎COVID-19疫情席捲全球，全球各國科學及研究人員均加快病毒研究的步伐。有外媒消息指，美國白宮日前下令研究人員利用人工智能（AI）分析學術文章，冀發掘更多有關新冠肺炎病毒的關鍵資訊。

新冠肺炎COVID-19疫情席捲全球，全球各國科學及研究人員均加快病毒研究的步伐。有外媒消息指，美國白宮日前下令研究人員利用人工智能（AI）分析學術文章，冀發掘更多有關新冠肺炎病毒的關鍵資訊。

據外媒報道，白宮科技政策辦公室已向科學研究人員下令，要求使用AI技術，分析接近3萬篇的學術文章。白宮發言人表示，目前正與微軟（Microsoft）及 Google 等科企合作，建立新冠肺炎的學術論文資料庫，供研究人員使用並蒐集資料，希望可了解更多新冠肺炎病毒起源，以及各類的傳播途徑，幫助研發人員研發出疫苗及治療方法。

白宮科技政策顧問Michael Kratsios表示，對比用人手掃描， AI技術可以更快掃描出關鍵資訊，容易檢測到關鍵細節，目前資料庫完整收集到的文章只有13000篇，未來這段時間會盡快向學術出版社及其他機構取得法律許可，為公眾公布新冠肺炎研究的相關論文。

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責任編輯：李寶如