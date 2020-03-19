【口罩供應】中國口罩產能過剩　投機成立口罩廠恐血本無歸

▲ 有台灣媒體報道，內地下月將出現口罩產能過剩。（法新社資料圖片）

新冠疫情爆發後，口罩成為各國搶購的目標。有台灣媒體報道，內地下月將出現口罩產能過剩，部分企業擬改為出口。不過，當地3月後才成立投產的口罩廠恐怕血本無歸。

據中國國家發改委統計，中國口罩日產量達1.16億個。不過，據台灣媒體報道指出，業界有人估計，實際產量可能更高，甚至每日產能高達2億個。雖然3月底至4月，當地將會全需復課、復工，故需求高峰期將會延續至4月。

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然而，高峰期過後，業界估計口罩需求量會回落到每天1億個以下，單次使用醫用口罩的售價將會在5月內由人民幣4元趺至2元。據了解，目前中國國內有60%的新增口罩企業是在3月後才成立投產，有不少「投機玩家」加入市場。該報道，有業界人士估計有多達百萬人加入口罩生產行列。

全球疫情仍未受控，歐美等地仍有一定的口罩需求，故不少中國口罩商亦會轉投出口。不過，自3月開始，口罩生產相關的人工、材料、設備成本升超過10倍，而口罩才升逾3倍多。業界稱，眾多人加入口罩生產線的情況下，口罩的核心原材料熔噴不織布，價格更是從原來的每噸人民幣2萬元，被炒到最高55萬元。 3月後才進入的新產商，很可能會血本無歸。

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責任編輯：葉泳珊