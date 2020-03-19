  • 21°C
香港時間 : 2020319日 (四) 16:07
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【口罩供應】中國口罩產能過剩　投機成立口罩廠恐血本無歸

商業 15:18 2020/03/19

分享：

有台灣媒體報道，內地下月將出現口罩產能過剩。（法新社資料圖片）

新冠疫情爆發後，口罩成為各國搶購的目標。有台灣媒體報道，內地下月將出現口罩產能過剩，部分企業擬改為出口。不過，當地3月後才成立投產的口罩廠恐怕血本無歸。 

據中國國家發改委統計，中國口罩日產量達1.16億個。不過，據台灣媒體報道指出，業界有人估計，實際產量可能更高，甚至每日產能高達2億個。雖然3月底至4月，當地將會全需復課、復工，故需求高峰期將會延續至4月。

【口罩供應】「救世」口罩本月內出售現貨　負責人：已做好蝕本準備

然而，高峰期過後，業界估計口罩需求量會回落到每天1億個以下，單次使用醫用口罩的售價將會在5月內由人民幣4元趺至2元。據了解，目前中國國內有60%的新增口罩企業是在3月後才成立投產，有不少「投機玩家」加入市場。該報道，有業界人士估計有多達百萬人加入口罩生產行列。

全球疫情仍未受控，歐美等地仍有一定的口罩需求，故不少中國口罩商亦會轉投出口。不過，自3月開始，口罩生產相關的人工、材料、設備成本升超過10倍，而口罩才升逾3倍多。業界稱，眾多人加入口罩生產線的情況下，口罩的核心原材料熔噴不織布，價格更是從原來的每噸人民幣2萬元，被炒到最高55萬元。 3月後才進入的新產商，很可能會血本無歸。

【口罩供應】口罩搶購氣氛回落　藥房難劈價原因何在？

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【英鎊急跌】買貨好機會？　代購商：憂賣不去
今日
【英鎊急跌】買貨好機會？　代購商：憂賣不去
【新冠肺炎】旅行用品銷情慘淡　網店：篋幾平都無人買
2020/03/18
【新冠肺炎】旅行用品銷情慘淡　網店：篋幾平都無人買
【口罩供應】「救世」口罩本月內出售現貨　負責人：已做好蝕本準備
2020/03/18
【口罩供應】「救世」口罩本月內出售現貨　負責人：已做好蝕本準備
【新冠肺炎】「抗疫神器」熱賣　Raze銅鑼灣再開期間限定店
2020/03/18
【新冠肺炎】「抗疫神器」熱賣　Raze銅鑼灣再開期間限定店
新冠肺炎 武漢肺炎 中華人民共和國國家發展和改革委員會 疫情 口罩 中國

上一篇文章

【疫市優惠】食到最抵　美食優惠數一數

下一篇文章

【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】Oxyair 23日開始首輪登記　第一輪抽2萬位幸運兒
【口罩供應】Oxyair 23日開始首輪登記　第一輪抽2萬位幸運兒
【口罩供應】南韓口罩進口零關稅　5.3億採購1億口罩及原材料
【口罩供應】南韓口罩進口零關稅　5.3億採購1億口罩及原材料
【口罩供應】「救世」口罩本月內出售現貨　負責人：已做好蝕本準備
【口罩供應】「救世」口罩本月內出售現貨　負責人：已做好蝕本準備
【口罩供應】CareHK匯愛口罩月產1500萬個　每個售1.95元
【口罩供應】CareHK匯愛口罩月產1500萬個　每個售1.95元
【口罩供應】口罩搶購氣氛回落　藥房難劈價原因何在？
【口罩供應】口罩搶購氣氛回落　藥房難劈價原因何在？
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤