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【中國鐵塔】5G股表現乏力 中國鐵塔跌10%應否撈貨？

金融經濟 15:07 2020/03/19

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中國鐵塔沽壓大，其走勢與其他5G股一樣乏力。

近日股市暴跌，過去一時間5G股表現亦似乎未如理想。中國鐵塔 （00788） 周三（18日）業績公布後，周四曾跌逾1成，股價低見1.46元，距離其上市招股價1.26元亦不遠矣。在當前市況下，究竟5G相關股份是否仍有投資價值？

【鐵塔業績】中國鐵塔績後曾升逾半成　全年多賺97.1% （第二版）

中石油集團配售中國鐵塔　套現12億元

鐵塔為5G基建股

內地加快推進5G建設，理論上會利好5G股份走勢。但5G股是一個大概念，若然要投資相關股份就要留意其於5G產業鏈的定位。理論上，5G基建股會先炒起，然後便輪到手機股，最後才到電訊股。以鐵塔為例，其屬於5G股份中的「基建類」，背靠中國移動 （00941） 、聯通 （00762） 及中國電信 （00728） 三大電訊商。

理論上，基建股應當受惠於5G建設加快，但從近日股價走勢來看，似乎5G基建股的炒勢已過，京信通信 （02342） 、中興 （00763） 等股價亦有所回落，雖然中興股價有其他不利消息的因素在內，但以目前情況來看，資金似乎亦無意追入5G基建股。

要注意的是，新冠疫情亦會阻礙5G進程，市傳5G版的iPhone有機會延遲推出，意味着電訊商的5G服務增長勢頭或會受影響，同時亦會拖累屬於「基建收租」類的鐵塔。

若從股價增長的角度來看，鐵塔作為收租類5G基建股，其市盈率偏高，上漲空間有限，若從長遠收息考慮，去年派息為0.01455人民幣，其現價息率只有約1%。

相關文章︰傳內地三大電訊商啟動5G二期招標 京信通信飆逾6% 鐵塔重上2元

【鐵塔後巨企】國家管網公司市值或達2.1萬億元　僅次阿里騰訊

5G 業績公布 5G股 撈貨 中國鐵塔（00788）

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