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富衛售TMB銀行保險合同予保誠 作價6.3億美元

金融經濟 15:00 2020/03/19

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富衛與TMB Bank達成協議，出售其銀行保險合同予保誠，作價約6.3億美元，從4月1日開始，今年底完成。（資料圖片）

富衛宣布，與TMB Bank Public Company Limited達成協議，出售其銀行保險合同予保誠 （02378） ，作價200億泰銖（約6.3億美元），協議將從4月1日開始，今年底完成，過渡期為9個月，期間富衛將繼續向TMB客戶提供產品及服務。

保誠泰國於與TMB Bank 訂立15年戰略銀行保險合作關係

事實上，今早保誠宣布，旗下附屬公司保誠泰國，已與TMB Bank訂立初步為期15年的戰略銀行保險合作關係，以向TMB Bank的客戶群提供保誠的健康及財富解決方案。

新協議將保誠與Thanachart Bank的合作關係擴展及延伸至TMB Bank，合併後的TMB Bank將成為泰國按存款計算的第六大銀行，以及按分行計算的第四大銀行。

經延長的獨家合作協議將於明年1月1日生效，此前，保誠與Thanachart Bank的現有安排將繼續有效，有關安排的變更成本為245億泰銖（約7.5億美元），將分2期支付，其中120億泰銖須於今年4月支付，餘款於明年1月1日支付。

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責任編輯：趙偉津

香港股票 銀行 保誠（02378） 合併 泰國 富衛保險

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