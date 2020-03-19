【野味論撤回】多次成新聞焦點　回顧袁國勇的3大經典金句

「中國人陋習劣根才是病毒之源」

「如此態度，十多年後，沙士3.0定必出現」

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇，聯同同系名譽助理教授龍振邦，昨日在本地報章撰文，指新冠肺炎疫情源自「中國人劣質文化」之產物，濫捕濫食野生動物，為滿足各種欲望而繼續食野味，直言中國人陋習劣根才是病毒之源，「如此態度，十多年後，沙士3.0定必出現」。

文章在中港兩地均引來熱烈討論，袁國勇兩師徙更遭內地網民指責「如此明目張膽地呼應特朗普，裡應外合，為美國進一步打擊中國提供口實和子彈」，兩人未知是否受壓，當晚即「撤回」文章和道歉，指他們是科學家，終身追求科學真理，不了解政治，也從來無意捲入政治：「文章表達不適當，用詞甚至有錯誤，並非原意，希望外界不要把我們捲入政治，留給我們一個空間研究。」

事實上袁國勇也不是首次成為新聞焦點，讓我們來重溫一下他的經典語錄。

「食三文魚生似食屎。」

袁國勇2016年7月在 iMoney 雜誌的訪問中指，對於傳染病，最令他擔憂的是病菌變得愈來愈惡，成為超級細菌，在他解釋各行各業濫用抗生素的時候，他提到養殖業倒下成公斤抗生素餵給海產，務求令大閘蟹、三文魚能在短時間內長得肥美。

期間他表示三文魚內含百萬大腸桿菌，「進食生的三文魚就好似食屎咁」，所以他從來不吃生的三文魚。

「我不會因為誰人有權力而去趨炎附勢下拜他，我絕對不會這樣。」

「我無能力再做這個位置，我是一名醫生、科學家和微生物學家，我沒有受過任何政治訓練。」

2015年港大遴選副校風波中，校務委員之一的港大微生物學系講座教授袁國勇召開記者會，承認已去信校委會辭去校委會成員職務。袁國勇當年表示，梁智鴻從來沒有逼過他辭職，而他辭職完全不關梁智鴻事，他強調自己沒有接受過任何關於政治的訓練，自己再沒有能力任職校委會成員一職，期間他表示，「我不會因為誰人有權力而去趨炎附勢下拜他，我絕對不會這樣。」