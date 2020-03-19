【意大利疫情】醫生染疫死亡 手套短缺堅持救人

▲ 意大利小鎮科多尼奧（Codogno）一名57歲的醫生確診新冠肺炎死亡，生前曾表示自己在手套短缺的情況下仍要工作。

意大利爲歐洲疫情最嚴重國家，急增至近3.6萬人確診，逼近3000人死亡。疫情導致意大利的醫療物資短缺，前綫醫護人員亦欠缺足夠保障。意大利小鎮科多尼奧（Codogno）一名57歲的醫生確診新冠肺炎死亡，生前曾表示自己在手套短缺的情況下仍要工作。

【美國疫情】美軍醫院船迎救 紐約確診破3000

5大央行救市愈救愈跌 市場只信美元

Euronews報道，57歲的醫生納塔利（Marcello Natali）於科多尼奧鎮上的醫院工作，確診後獲送往克雷莫納（Cremona）住院，病情演變成雙重肺炎（double pneumonia）後，獲轉送至米蘭診治。

Euronews引述，納塔利確診前接受訪問指，由於手套等醫療物資的庫存已經耗盡，他要在不戴手套的情況下工作。納塔利更表示截至2月28日，科多尼奧及鄰近小鎮卡薩萊（Casale）的35名醫生中，已有14人接受隔離或住院治療。

意大利全科醫生聯會的代表證實納塔利的死訊，形容疫情為一場戰爭。該代表更表示自己亦感染新冠肺炎病毒，及患上雙重肺炎。

【英國疫情】倫敦或封城 約翰遜轉軚下令學校停課

【英國疫情】向南韓取經？英國擴大檢測 冀日測2.5萬人

該聯會秘書佩德里尼（Paola Pedrini）表示，與科多尼奧同屬一個省的貝爾加莫(Bergamo)，該地600個醫生當中有110人患病。

佩德里尼指，情況自2月底一直未有好轉，只收到部分口罩及手套。她更表示，以往1個口罩通常使用半日，但現時會使用1周。

科多尼奧約有5萬人口，成為意大利的新冠肺炎疫情爆發點。當地1名38歲男子於2月中成爲意大利首位確診者。當地政府隨即宣布封鎖科多尼奧及鄰近城市。當地及周邊城鎮的疫情近日出現下跌趨勢，由3月初的平均每日100宗病例，下跌至每日少於50宗。

【澳元走勢】大跌至4.3算 澳洲央行突再減息0.25厘

【歐洲疫情分佈圖】確診死亡超越中國 最後一國也淪陷

責任編輯：鄭錦玲