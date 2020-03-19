道指急插3成　為何A股跑贏環球股市？

▲ 道指今年以來急跌3成，A股僅跌1成。

去年中美貿易戰戰況激烈，A股全年仍升22%，今年新冠病毒疫情「全球大流行」，A股今年以來暫跌10%，美股同期已暴瀉30%，內地股市被稱是疫情下的全球避風港，A股為何表現較好？

最主要原因，是A股經歷2015年股災後，採取了一系列措施穩定A股，例如禁止大型股東在無通知下沽貨、券商不准亂斬倉等，至今相關措施仍未鬆綁。

由於部份大型股東由於減持股價規限大，轉為以股份扺押，以換取資金使用，例如市場最大筆抵押為格力電器（深：000651）的9億股遭到抵押，抵押時市值567.8億元人民幣，現時市值473.2億元人民幣，已跌16.7%。券商不易斬倉為內地股市維穩招數之一，所以減低股份被拋售的風險。

據WIND資訊，目前A股市場的質押股份總市值約4.6億元人民幣，相當於總市值55萬億的8.4%，若相關股票因跌市，而要急補倉，恐令股票遭拗售，成跌市螺旋，影響巨大。

此外，內地亦傳出基金不要隨意沽貨，整體大市沽壓不強，就算油價在3月急挫，中石油A股（滬：601857）亦只是累跌3.7%，遠低於國際油價跌勢。

除了估值因素外，另外亦有傳統招數，如「暴力哥」入市力撑、中國市場未完全開放，以及人民幣走勢較等，都有助A股表現，不過，要買ETF（交易所買賣基金）部署A股，要留意各ETF的股份組成不同，表現亦不同，例如南方A50 （02822） 今年累跌18%，而華夏滬深三百 （03188） 只跌10%。

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