小米生產線、全國1800家門店復工 股價續跌1.9%（第三版）

▲ 小米官方微博宣布全國逾1800家門店復工。

小米 （01810） 今日宣布全國超過1800家綫下小米門店正式恢復營業，且門店將採取高標準店內消毒、測溫等工作。惟未披露小米自營的小米之家復工情況。

小米同時透露，通過對供應鏈復工進行物資、財務、法務援助，達致80%供應鏈成功復工，令集團維持經營生產秩序，確保Redmi K30 Pro順利於3月24日推出及相關供應鏈運作。

董事長雷軍亦在微博指，小米生產線已全面復工，產能全開，並上載一段短片，短片中員工均佩戴口罩及穿保護衣，相信生產線上的機型是小米即將發布的紅米品牌新產品Redmi K30 Pro。

小米今日續挫1.9%，收報9.53元，成交額22億元。

新冠肺炎疫情爆發後，內地小米之家宣布暫停營業， 據2018年財報披露，小米在中國大陸一共開設586間小米之家。

小米最新宣布，截至3月19日，超過1,800家小米門店已經正式恢復營業。小米的線下門店實施多項防疫措施，已向員工發放23.4萬個口罩、1,277瓶消毒液、7,402瓶免洗洗手液、1,366盒一次性手套、2,121包消毒棉以及1,270支體溫計，為門店抗擊疫情做好物資保障。

（第二版更新雷軍微博及小米股價；第三版新增供應鏈復工情況）

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責任編輯：陳華、趙偉津