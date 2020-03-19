【現金為王】5大央行救市愈救愈跌 市場只信美元

新冠肺炎疫情對金融市場影響持續，美國聯儲局罕有在亞洲時段出手，歐洲央行、日本央行、澳洲央行及英倫銀行亦有出手救市。不過，即使如此，多國股市繼續齊挫，長債債息急升，美匯指數升穿101水平，或反映市場只信美元。

美國聯儲局

措施：聯儲局推貨幣市場互惠基金流動機制（MMLF），讓波士頓儲行可向合資格的金融機構提供貸款，這些金融機構會從貨幣市場互惠基金購買優質資產作抵押。此措施料增加對家庭和企業信貸流動的支持。

美股：道指期貨曾挫約900點

美債：10年期債息曾急升至1.28厘

美匯：美匯指數繼續走高，最多升0.3%，高見101.5，為近3年來高位

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歐洲央行

措施：推出7500億歐元規模的額外緊急資產購買計劃，此計劃會持續至2020年底。

歐股：德國DAX期貨曾挫近4%

歐債：意大利10年期債息曾急升64點子，德國30年期債息企穩0厘以上

歐元：歐元兌美元曾挫0.3%，低見1.0878水平

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日本央行

措施：額外最多購買1.3萬億日圓的日本公債

日股：日經平均指數曾挫2.2%

日債：日本10年期債息曾升至2018年12月以來最高水平

日圓：日圓兌港元曾挫1.3%，低見7.09算

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英倫銀行

措施：透過美元回購操作，向市場提供逾150億美元資金，為金融海嘯以來最大規模

英股：英國富時期貨曾挫近3%

英債：10年期債息曾升至近0.8厘

英鎊：英鎊延續昨日跌勢，兌港元跌穿9算，最多跌1.1%，低見8.9153

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澳洲央行

措施：突然減息0.25厘，為一個月內第2次，另宣布周五起購買900億澳元債券。

澳股：澳股曾挫4.6%。

澳債：澳洲10年期債息一度勁升128點子，創歷史最大升幅

澳元：澳元兌港元曾挫4.5%，低見4.2799算