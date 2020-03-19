【新股IPO】一文看清 新股孖展金額 C-LINK未足額（不斷更新）

▲ C-LINK SQ今日截孖展，錄得869萬元孖展額，相當於公開發售部分1460萬元的60%，尚未足額。（資料圖片）

馬來西亞可印花服裝及禮品供應商MBV INTL （新上市編號：01957） 今日中午12時截止認購，綜合7間券商，合共錄得3101萬元孖展額，超購1.2倍。

另外，馬來西亞企業軟件解決方案開發商C-LINK SQ （新上市編號：01463） 今日截孖展，綜合7間券商，暫錄得869萬元孖展額，相當於公開發售部分1460萬元的60%，尚未足額。

新股孖展表：

股 份 業務 孖展（元） 孖展認購倍數 一手入場費（元）/股數 截止認購日期 上市日期 MBV INTL （01957） 馬來西亞可印花服裝及禮品供應商 3101 萬 2.2倍 2222.1/ （2500股） 2020/03/19 2020/03/27 C-LINK SQ （01463） 馬來西亞企業軟件解決方案開發商 869 萬 60% 2949.4/ （4000股） 2020/03/20 2020/03/27

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責任編輯：趙偉津