【新股IPO】一文看清 新股孖展金額 C-LINK未足額（不斷更新）
金融經濟 14:34 2020/03/19
馬來西亞可印花服裝及禮品供應商MBV INTL （新上市編號：01957） 今日中午12時截止認購，綜合7間券商，合共錄得3101萬元孖展額，超購1.2倍。
另外，馬來西亞企業軟件解決方案開發商C-LINK SQ （新上市編號：01463） 今日截孖展，綜合7間券商，暫錄得869萬元孖展額，相當於公開發售部分1460萬元的60%，尚未足額。
新股孖展表：
|
股
份
|業務
|孖展（元）
|孖展認購倍數
|一手入場費（元）/股數
|截止認購日期
|上市日期
|MBV INTL（01957）
|馬來西亞可印花服裝及禮品供應商
|3101萬
|2.2倍
|2222.1/（2500股）
|2020/03/19
|2020/03/27
|C-LINK SQ（01463）
|馬來西亞企業軟件解決方案開發商
|869萬
|60%
|2949.4/（4000股）
|2020/03/20
|2020/03/27
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責任編輯：趙偉津