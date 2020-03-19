【名牌停產】Chanel、Hermes宣佈停產　Gucci3月份零訂單

▲ 奢侈品集團愛馬仕（Hermes）決定關閉於法國的42家生產基地至3月30日

繼早前因疫情影響，中國一度陷入停產期，據內媒報道，法國奢侈品牌Chanel於周三發表聲明宣佈停止生產，根據法國政府指示，將暫時關閉法國、瑞士、義大利所有生產基地，目前尚末有恢復生產日期。

此外，其他品牌亦相繼停產及營運。另一奢侈品集團愛馬仕（Hermes）決定關閉於法國的42家生產基地至3月30日；義大利奢侈品牌Gucci目前關閉位於義大利的6家工廠和所有門店。不過，全球最大奢侈品集團LVMH則表示，盡力繼續侏保持營運。

奢侈品牌的訂單顯著減少 Gucci手袋3月零訂單

路透社引述部分義大利紡織和皮革製品供應商表示，受中國消費者需求大幅下降影響，Gucci、Prada和Salvatore Ferragamo等多個奢侈品牌的訂單量從2月開始就明顯減少，部分奢侈品牌甚至將訂貨量減半。

其中開雲集團（Kering）旗下的供應商透露，Gucci 2月手袋訂貨量較1月的880個至1000個減半到約450個，3月更是沒有訂單。LVMH的供應商亦表示Louis Vuitton手袋訂單量減少30%。

義大利奢侈品公司協會：奢侈品牌行業最少損失300億歐元

皮革製品是奢侈品牌的主要收入來源，然而工廠停產最直接的影響將是業績。義大利奢侈品公司協會Altagamma聯合波士頓咨詢集團和投資公司Bernstein對28位CEO和CFO進行的調查估計，今年該行業的銷售額可能損失300億歐元（約2547億港元）至400億歐元（約3396億港元）。

該調查預計，多達1000萬至1500萬件產品運至中國可能無法出售，迫使公司將產品轉移到其他地區市場。奢侈羽絨品牌Moncler在最近一次與投資者電話會議上表示，該公司已將原定發往大中華地區的貨品轉至歐洲等市場。

Chanel度假、復刻系列秀停辦

除了工廠與門店停業外，奢侈品牌每年最重要的時裝秀亦被延後甚至取消。其中，Chanel原定於5月7日在義大利卡普里島舉辦的度假系列秀、6月4日在倫敦舉行的高級手工坊系列復刻大秀以及北京的復刻大秀已經宣佈停辦。同樣，Gucci、Versace、Prada、Giorgio Armani等奢侈品牌亦停辦時裝秀。

相關文章：港人外遊入境限制 一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十三版）

口罩短缺哪裡買 最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）