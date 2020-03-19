【限時免費】PlayStation《Monster Hunter World》PS Plus會員免費 DLC Iceborne 7折發售
金融經濟 14:32 2020/03/19
Sony（美︰SNE）宣布，PS4遊戲《MONSTER HUNTER： WORLD》由周三（3月18日）起至4月21日，可供PS Plus會員免費下載遊玩。據其官網顯示，若在有效期內免費下載內容，可一直使用直至會籍終止。《MONSTER HUNTER： WORLD》原售價為228元，而PS Plus是月費則為48元。
《Monster Hunter World： Iceborne》7折優惠
另外，該遊戲的DLC《Monster Hunter World： Iceborne》目前亦推出7折優惠，折合售價為219.1元，優惠期至2020年3月31日。
此前PlayStation 5此前亦舉行了綫上活動，介紹PS5 的系統架構（PS5 system architecture），由系統架構師Mark Cerny主持。
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