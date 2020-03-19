【美元暴漲】澳元跌至0.55水平　創18年低位

美元暴漲，各國貨幣重挫，其中澳元兌美元匯價跌至18年低位。而澳洲央行繼月初減息0.25厘後，今日（19日）按市場預期再減0.25厘，指標利率降至0.25厘歷史低位，並宣布周五起購買900億澳元債券，重啟量化寬鬆。

澳洲央行原定在每月第一個周二舉行議息會議，但因新冠肺炎疫情對全球股市造成衝擊，本周緊急議息。除了因受美元暴漲拖累，亦因澳洲央行提早預告推出貨幣政策，昨日（18日）澳元已跌破0.6美元關口，創下17年新低。在澳洲央行宣布減息和購買公債後，澳元進一步下跌，跌至0.55水平，為18年以來低位，現報0.5565美元。

澳洲央行洛威（Philip Lowe）表示，新冠肺炎疫情帶來的影響雖然十分嚴重，但只是暫時性，當疫情受控，經濟會金融市場便會回復，強調一切都會恢復正常；澳洲央行將維持0.25厘利率，直至在充分就業上取得進展，這需要一段較長的時間，可能是幾年，但不會是永久。洛威將在當地時間下午會見傳媒，公布更多細節。

IG market分析員 Kyle Rodda認為，美元走強反映其他避險資產都被投資者置之不理，市場看來只關心流動性；對於重啟量化寬鬆，他表示魔鬼藏在細節中，要留意計劃規模，以及會否推行其他措施支撐金融系統及刺激經濟。