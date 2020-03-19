【美國疫情】美軍醫院船迎救 紐約確診破3000

▲ 【新冠肺炎美國疫情】美軍醫院船迎救 紐約確診破3000

新型冠狀病毒肺炎在美國大爆發。美國疫情蔓延全國50州，紐約州新冠肺炎確診病例突破3000宗，全美國確診約30%，比西岸重災州份更為嚴重。美國政府指示美軍出動2艘醫院船，分別到紐約及西岸協助抗疫救災，以減輕疫情對兩地醫療機構壓力，但據報不會直接治療新冠肺炎病人。

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美國總統特朗普周三（18日）在記者會宣佈，調動美軍兩艘醫院船「仁慈號」（USNS Mercy）及「安慰號」（USNS Comfort），分別前往西岸及紐約支援抗疫。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）預期，安慰號醫院船會在紐約市港口泊岸。科莫稱安慰號上有大約1000將病床，並設有多間手術室，部署在紐約會有助減輕州內醫護人員壓力。

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美國全國公共廣播電台（NPR）引述美國國防部官員稱，兩艘醫院船不會治療新冠肺炎病人，但會接收與疫情無關病人，以減輕陸上醫療機構日常負擔，容許後者有更多資源抗疫。

官員又指，安慰號醫院船母港位於弗吉尼亞州諾福克（Norfolk）海軍基地，可能需要數周時間準備才可部署到紐約，而仁慈號醫院船本身在加州聖迭戈，數日後就可在西岸部署到位。

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仁慈號與安慰號醫院船，是為美軍仁慈級醫院船旗下兩艘姊妹船。仁慈級醫院船由超級油輪改建而成，全長272米，排水量6.9萬餘噸。每艘船上除有1000病床，還有放射治療設施、斷層掃瞄設備、醫學實驗室、藥房等等，正是浮動醫院。

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▲ 美軍仁慈號醫院船（USNS Mercy）會在美國西岸支援當地醫療機構抗疫，姊妹船安慰號（USNS Comfort）則會部署到紐約港