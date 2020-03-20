【美國疫情】美軍醫院船營救紐約 但不醫治確診者

▲ 【新冠肺炎美國疫情】紐約確診連日翻倍 美軍醫院船營救紐約西岸 但不會直接醫治確診者

新型冠狀病毒肺炎在美國大爆發。美國疫情蔓延全國50州，紐約州新冠肺炎確診病例更連日翻倍，直逼6000宗，佔全美國確診1.4萬病例約40%。美國政府指示美軍出動2艘1000床位醫院船，分別到紐約及西岸協助抗疫救災，以減輕疫情對兩地醫療機構壓力。不過，醫院船據報不會直接治療新冠肺炎病人，而負起紐約抗疫任務一艘醫院船，更相信需要數周後才可進駐紐約港，遠水恐難救近火。

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美國總統特朗普日前宣佈，調動美軍兩艘醫院船「仁慈號」（USNS Mercy）及「安慰號」（USNS Comfort），分別前往西岸及紐約支援抗疫。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）預期，安慰號醫院船會在紐約市港口泊岸。科莫稱安慰號上有大約1000將病床，並設有多間手術室，部署在紐約會有助減輕州內醫護人員壓力。

不過，美國公共關係助理國防部長霍夫曼（Jonathan Hoffman）期後向傳媒表示，安慰號醫院船目前正在母港，弗吉尼亞州諾福克（Norfolk）海軍基地維修，過程可以的話會加快，但這不是數天的工作，而是數周的工作，因此要等一段時間才可部署到紐約。

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另一方面，美國全國公共廣播電台（NPR）引述美國國防部官員稱，兩艘醫院船不會治療新冠肺炎病人，但會接收與疫情無關病人，以減輕陸上醫療機構日常負擔，容許後者有更多資源抗疫。

官員亦指，安慰號醫院船可能需要數周時間準備，才可部署到紐約，而仁慈號醫院船本身在加州聖迭戈，數日後就可在西岸部署到位。

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仁慈號與安慰號醫院船，是為美軍仁慈級醫院船旗下兩艘姊妹船。

仁慈級醫院船由超級油輪改建而成，全長272米，排水量6.9萬餘噸。每艘船上除有1000病床，還有放射治療設施、斷層掃瞄設備、醫學實驗室、藥房等等，正是浮動醫院。

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▲ 美軍仁慈號醫院船（USNS Mercy）會在美國西岸支援當地醫療機構抗疫，姊妹船安慰號（USNS Comfort）則會部署到紐約港