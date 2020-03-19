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【5G月費】中移動香港、香港電訊4月推5G 一文看清本地5G月費計劃

金融經濟 15:51 2020/03/19

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中移動香港首個本地5G計劃出爐，體驗價198元。

本地5G步伐加快，電訊商相繼出爐5G月費計劃，繼和記電訊 （00215） 後，中移動 （00941） 旗下的中國移動香港（CMHK）、香港電訊 （06823） 今日也宣佈將於4月1日推出5G服務計劃。

香港電訊

香港電訊表示，5G服務推出首階段時，網絡能無縫覆蓋主要黃金地區，包括銅鑼灣、灣仔、金鐘、中環、上環、尖沙咀、佐敦、油麻地、旺角、紅磡及土瓜灣；指定14家csl及1O1O專門店；主要基礎設施如香港國際機場；大型商場包括太古城中心、海港城、國際廣場、K11購物藝術館、K11 MUSEA、MegaBox、美麗華廣場及太古廣場等。太古廣場及太古城中心更已計劃短期內提供全面的5G覆蓋。香港電訊會繼續伸延網絡覆蓋至全港各區及主要港鐵線路。

由3月20日起，csl及1O1O 5G服務計劃將提供本地流動數據用量組合及5G手機服務組合以供客戶選擇，月費由港幣198元/8GB起。

csl 5G服務計劃
1 198 8GB
2 298元 12GB
3 398元 80GB
4 498元 150GB+無限限速數據
5 698元 300GB+無限限速數據

 

1010 5G服務計劃
1 299 8GB
2 389元 12GB
3 459元 80GB
4 559元 150GB+無限限速數據
5 759元 300GB+無限限速數據

 

中移動香港

中移動香港提供3個選擇，月費從438元起跳，本地5G數據用量從100GB起。

中國移動香港5G計劃
  標準月費 本地5G數據
1 438元 100GB
2 538元 200GB
3 638元 300GB

如果客戶上台簽約可享合約優惠價298元、398元及498元。另外，客戶可以體驗5G服務，中移動香港提供體驗計劃198元享30GB本地數據。

相關文章：【5G手機費】香港手機5G月費　如何最着數？每GB數據僅3.88元！

和記電訊

此前，和記電訊  （00215）  旗下3香港公布本地首個5G月費計劃，由388元起跳。

和記電訊5G計劃
  標準月費 本地5G數據
1 388元 100GB
2 688元 200GB
     

另外，公司亦推出pre-5G早鳥限時優惠，月費538元可預訂即將推出的5G指定手機，至4月1日便可自動升級至5G計劃網絡，此前則配備本地15GB及內地＋港澳2 GB的數據。

相關文章：【藍籌業績】中移動：預計今年5G投資規模約1000億　5G客增7000萬戶

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5G 電訊商 服務 電訊 香港 中國 中移動香港

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