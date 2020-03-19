【熊市來臨】李嘉誠單月損手料逾500億元　中港富豪最傷？

▲ 環球股市急挫，拖累本港首富李嘉誠身家縮水。

新冠肺炎疫情在全球流行，引發環球股市急瀉不止，富豪身家大蒸發。外國網媒估計，股神巴菲特單月損手800億美元，中港富豪同樣重傷！根據彭博全球億萬富翁指數，本港首富李嘉誠、阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲及騰訊 （00700） 主席馬化騰的身家合共蒸發約210億美元（約1638億元），當中以李嘉誠最傷。

美股網站GuruFocus 此前估算，從2月19日道指確認進入熊市以來，巴菲特的股票投資組合帳面損失超過800億美元（約6240億港元），跌幅逾3成。巴菲特持有的三大股票：蘋果公司、美國銀行以及可口可樂佔近半損失。

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港股期內的跌幅雖然不及美股，但本港富豪亦重傷。根據彭博全球億萬富翁指數，李嘉誠在2月19日的資產淨值約280億美元，但截至3月18日，李嘉誠身家淨值已降至210億美元，目前全球排名31位。換言之，短短一個月李嘉誠身家縮水70億美元（約546億港元）。值得留意，最新數字並不反映長和系今日（19日）股價急挫。

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過去一個月，騰訊及阿里巴巴股價分別挫約20%及18%。馬雲的身家淨值由約480億美元降至約410億美元；馬化騰的身家則由約420億美元降至約346億元。兩人目前排在全球富豪榜第18位及21位。

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