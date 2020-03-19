【英國疫情】向南韓取經？英國擴大檢測 冀日測2.5萬人

英國疫情迅速加劇，專家批評政府沒有廣泛檢測，民眾也抱怨出現新冠肺炎症狀卻無法檢測。為平息民怨，首相約翰遜宣布擴大檢測。擴大檢測主因有兩個：獨立診斷病人、了解病毒在人群中的傳播力。

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英國目前只為入院病人檢測，一般民眾無法得知自己是否中招。截至周三（18日），英國逾5.6人接受病毒檢測；每日測試人數已由2月底的1000多人，增加至3月中的6000多人。政府現階段計劃將每日測試人數增加至1萬人，最終目標是每日檢測2.5萬人。

擴大檢測以了解病毒傳播力，屬「監視測試」（surveillance testing），牽涉大規模測試。即使民眾沒有症狀，可能也需接受檢測，以便衛生部門了解染病總人數。若結果呈陽性，可追踪患者接觸過的人。

▲ 英國疫情迅速加劇，首相約翰遜宣布擴大檢測。

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英國目前未有進行過任何大規模的監視測試，也沒有積極追踪與患者接觸過的人。衛生部稱，如果爆發感染群，將使用100個指定的社區診所，進行「監視測試」，找出社區中有多少輕症病例沒有住院。

不過，擴大檢測取決於資源，如人手、設備和金錢是否足夠，不可能每個人都作檢測。英國政府首席科學顧問瓦倫斯（Patrick Vallance）稱，當具備一定檢測的能力時，必須優先考慮弱勢群體。

愛丁堡大學傳染病專家（Mark Woolhouse）表示，在疫情爆發的初期，測試和追踪接觸者至為重要；但如果到了「遏制階段」，作用可能減弱。

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記者：鄧燕君