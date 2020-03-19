iPadOS13.4推觸控版功能　3月24日發布

▲ 蘋果（Apple）於昨（18日）晚發佈新款iPad Pro，並一同推出具觸控板功能的鍵盤設計。另外，更宣布於3月24日推出iOS 13.4及iPadOS 13.4系統更新，讓所有iPad Pro系統均可支援觸控板與滑鼠操作。

蘋果（Apple）於昨（18日）晚發佈新款iPad Pro，並一同推出具觸控板功能的鍵盤設計。另外，更宣布於3月24日推出iOS 13.4及iPadOS 13.4系統更新，讓所有iPad Pro系統均可支援觸控板與滑鼠操作。

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Apple表示，由3月24日起將會以免費軟件的更新方式，為所有iPad Pro型號，當中包括iPad Air 2及更新的型號、iPad第5代及更新的型號，以及iPad mini 4及更新的型號提供iPadOS 13.4系統支援。

更新到iPadOS 13.4系統後，用戶就可以使用觸控板鍵盤及滑鼠操作，iPad觸控板鍵盤將會加入更多功能，例如運用多點觸控手勢，讓用戶在使用iPad產品時操作上更快捷方便。

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新款iPad Pro在售價方面，11吋的iPad Pro價格為6,399港元起，12.9吋的iPad Pro為7,999港元起，兩款均設有銀色及灰色。

責任編輯：李寶如