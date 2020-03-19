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【新冠肺炎】數據平台增物流業彈性　應對疫情衝擊

科技 13:32 2020/03/19

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Freightos首席營銷官Eytan Buchman指出，業界運作向來很傳統，改變本來需很多時間，但有大公司亦很積極應用科技。（周俊霖攝）

新冠肺炎疫情下，全球物流業運作面臨重大衝擊，出入口商在決定物流路線安排時需要更高彈性，以應付突如其來的需求波動及停運、封關安排。物流科技初創Freightos表示，物流業界需要更齊備的路線與價格資訊數據，隨時調整貨運安排，以應付疫情這類突發情況。

總部設於香港的Freightos，主要為大小電商提供數據資訊以及軟件服務，協助它們從複雜的海、陸、空運的物流資訊上，尋找最適合貨運路線。外界常以「物流界的Kayak、Expedia」來比喻Freightos的業務。

該企首席營銷官Eytan Buchman早前出席OurCrowd投資者峰會時受訪，他笑言，顧客層面與運作上，該企與網上旅行代理仍有分別，首先物流業的顧客相較旅遊消費者，較為不重視價格上的輕微差距，貨運準時可靠或更為重要；另外，因貨物要送抵目的地會涉及多個環節，情況較旅遊複雜。Freightos會為客戶在每個環節的運作交付提供即時資訊與一站式管理，讓客戶隨時知道貨物的動向。

Eytan Buchman早前出席OurCrowd投資者峰會

逾百萬項價格資訊　累積大數據

他認為各樣數據可助夥伴客戶能在物流安排上，加強敏捷度與競爭力：該平台可同時處理多間公司的查詢，長期追蹤約180萬項價格資訊，所累積的大數據可以預計未來數個月的價格轉變；加上市場平台（marketplace）的運作讓用戶可以隨時彈性轉換貨物所採用路線，不需要一直使用相同的物流供應商。他續指，使用該平台的客戶，大部分都會按情況轉換合作夥伴。

物流業近年面對巨大衝擊，Eytan指出，業界運作向來很傳統，改變本來需很多時間，無論是客戶或物流業界，放棄傳統的運作改為採用他們所或其他類似的創新服務，挑戰很大，「數碼科技發展的障礙並非技術本身，牽涉到公司的文化。」

他續指，業界版圖勢因電商崛起而有重大變化，10年之內或有很多公司倒閉：「世上任何人，都可找新加坡的設計師設計產品，再連繫中國或越南的製造商，將貨品在Amazon上發售。」因此市場對物流需求變得更為零散，加上隨時變化的國際貿易關係，保持高度彈性是事在必行。但他補充，這不必然意味傳統大企會倒下，「有一些傳統運輸企業，在吸納科技上，比其他同業來得優勝。」

提供整合數據助決策

至於Frieghtos的業務，未來將會分為數個業務焦點：與航空公司、運輸企業的連繫、與貨運用戶的合作、以及數據。特別值得一提是數據服務，Eytan指出，他們除了價格資訊，更希望為用戶提供更具視野的分析數據、以掌握全球物流運作情況，幫助決策。事實上，該企兩年前已推出全球貨運價格指數的公開信息，稱為Freightos Baltic Index （FBX） ，追蹤全球貨運路線的價格水平，供外界參考。

Freightos Baltic Index追蹤全球貨櫃海運運費價格水平。（官網截圖）

記者：周俊霖

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