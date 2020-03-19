【業績】一文看清企業業績　香港小輪純利跌六成 四叔將退任非執董

▲ 港股進入業績高峰期，多間公司相繼公布業績。

港股進入業績期，上市公司相繼公佈業績，本報每日網羅重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為企業業績：

香港小輪

香港小輪 （00050） 去年純利大跌60%，集團解釋是由於去年並未如2018年般錄得住宅物業銷售入賬。另外，集團宣布集團非執行董事李兆基因年事已高，決定於2020年股東週年大會完結後退任非執行董事。

京信通信

京信通信 （02342） 去年由虧轉盈，錄得純利1.5億元，收入年增長2.1%至57.8億，派末期息每股1.2仙，派息比率為35.6%。

京信通信指，去年收入主要受益於中國內地營運商繼續加強移動網絡深度覆蓋優化以及5G逐步進入積極的規模建設。集團全去年毛利率則增加4.9個百分點至30.7%。

公告及通告 - 末期業績

九興控股

九興控股 （01836） 公佈，去年收入跌2.8%至15.4億美元（約120億港元），純利增加54%至9590萬美元（約7.4億港元），派末期息45仙，連同中期息0.4元，全年派息85仙。

公告及通告 - 末期業績

中華煤氣

中華煤氣 （00003） 公布，截至去年底止年度業績，純利為69.7億元，按年下跌25%；若扣除物業重估影響，實際純利為67.7億元，按年跌7%。每股盈利為41.2仙，擬派末期息23仙，連同中期息12仙，全年共派息35仙。

值得注意的是，分派紅股比例由往年10送1，改為20股送1股。

中華煤氣去年少賺25% 紅股改「20送1」

粵豐環保電力

粵豐環保電力 （01381） 公布，去年全年純利按年增18.3%至8.92億元。每股盈利按年增19.2%至36.6港仙，末期息派4.1港仙，按年增51.9%，全年派7.3港仙。

期內，收入按年增18.8%至39.52億元，主要因新營運廠房的電力銷售及垃圾處理費收入增加以及新增項目的建設收入所貢獻。

公告及通告 - 末期業績

中移動

中移動 （00941） 公布全年業績，中移動去年股東應佔利潤為1066億元人民幣，按年下跌9.5%。EBITDA1為2960億元人民幣，按年升7.4%。每股盈利為5.21元人民幣，派末期息1.723元，全年股息合計3.25元。

中移動去年少賺9.5% 派末期息1.723元

日清食品

日清食品 （01475） 公布，去年多賺22.2%至2.5億元。每股盈利23.36仙，派末期息11.7仙，按年增23.2%。日清中午收市報5.05元，跌3.8%。

期內，收入按年增3%至30.9億元，主要受惠於中國即食麵銷量有機增長及地理覆蓋範圍之擴張，惟部分被人民幣匯率的負面影響所抵銷。內地業務收入增6.7%至17.9億元。

日清去年多賺22% 派末期息11.7仙

瀛晟科學

瀛晟科學 （00209） 公布，去年虧損收窄至4242萬元。2018年同期，虧損錄1.53億元，不派末期息，每股虧損1.16港仙。

期內，收入按年增1.9%至6.49億元。

公告及通告 - 末期業績

天寶

天寶 （01979） 公布，去年全年純利按年增2.19倍至1.77億元。派末期息2.8港仙，每股盈利17.7港仙，按年增221.8%。

期內，收入按年增13.5%至36.36億元，主要因客戶訂單持續增加，生產效率不斷提升，加上原材料成本於上半年有所下降及下半年價格持續平穩。

公告及通告 - 末期業績

中國利郎

中國利郎 （01234） 公布，去年全年純利按年增8.1%至8.12億元（人民幣，下同）。每股盈利67.82分，末期息派21港仙及特別末期股息10港仙，全年派57港仙。

期內，收入按年增15.5%至36.59億元。

公告及通告 - 末期業績

亞證地產

亞證地產 （00271） 公布，去年全年股東應佔溢利按年跌48.5%。每股盈利為4.67港仙，中期股息每股2.5港仙（代替末期股息），2018年同期派10仙。

期內，收入按年跌4.3%至5594萬元。

公告及通告 - 末期業績