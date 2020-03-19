【業績】一文看清企業業績　粵豐環保電力多賺18.3%至8.92億元

▲ 港股進入業績高峰期，多間公司相繼公布業績。

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為企業業績：

粵豐環保電力

粵豐環保電力 （01381） 公布，去年全年純利按年增18.3%至8.92億元。每股盈利按年增19.2%至36.6港仙，末期息派4.1港仙，按年增51.9%，全年派7.3港仙。

期內，收入按年增18.8%至39.52億元，主要因新營運廠房的電力銷售及垃圾處理費收入增加以及新增項目的建設收入所貢獻。

公告及通告 - 末期業績

中移動

中移動 （00941） 公布全年業績，中移動去年股東應佔利潤為1066億元人民幣，按年下跌9.5%。EBITDA1為2960億元人民幣，按年升7.4%。每股盈利為5.21元人民幣，派末期息1.723元，全年股息合計3.25元。

中移動去年少賺9.5% 派末期息1.723元

日清食品

日清食品 （01475） 公布，去年多賺22.2%至2.5億元。每股盈利23.36仙，派末期息11.7仙，按年增23.2%。日清中午收市報5.05元，跌3.8%。

期內，收入按年增3%至30.9億元，主要受惠於中國即食麵銷量有機增長及地理覆蓋範圍之擴張，惟部分被人民幣匯率的負面影響所抵銷。內地業務收入增6.7%至17.9億元。

日清去年多賺22% 派末期息11.7仙

瀛晟科學

瀛晟科學 （00209） 公布，去年虧損收窄至4242萬元。2018年同期，虧損錄1.53億元，不派末期息，每股虧損1.16港仙。

期內，收入按年增1.9%至6.49億元。

公告及通告 - 末期業績

天寶

天寶 （01979） 公布，去年全年純利按年增2.19倍至1.77億元。派末期息2.8港仙，每股盈利17.7港仙，按年增221.8%。

期內，收入按年增13.5%至36.36億元，主要因客戶訂單持續增加，生產效率不斷提升，加上原材料成本於上半年有所下降及下半年價格持續平穩。

公告及通告 - 末期業績

中國利郎

中國利郎 （01234） 公布，去年全年純利按年增8.1%至8.12億元（人民幣，下同）。每股盈利67.82分，末期息派21港仙及特別末期股息10港仙，全年派57港仙。

期內，收入按年增15.5%至36.59億元。

公告及通告 - 末期業績

亞證地產

亞證地產 （00271） 公布，去年全年股東應佔溢利按年跌48.5%。每股盈利為4.67港仙，中期股息每股2.5港仙（代替末期股息），2018年同期派10仙。

期內，收入按年跌4.3%至5594萬元。

公告及通告 - 末期業績