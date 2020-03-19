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【藍籌業績】中移動：今年5G投資1000億 全年派息保持平穩（第二版）

金融經濟 17:55 2020/03/19

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中移動表示，將維持今年5G發展目標，建設25萬基站，5G獲客7000萬，5G資本開支達到1000億元。

中國加速5G建設，中移動 （00941） 午間公布去年業績。董事長楊杰在業績會表示，為滿足建設領先的5G網絡、打造雲戰略基礎設施以及支撐CHBN「四輪」發展等需要，計劃今年資本開支預算為1798億元（人民幣，下同），按年增加8.4%，其中5G相關投資計劃約1000億元，較去年的240億元大幅增長3倍。

維持全年5G發展目標

楊杰表示，新冠肺炎疫情爆發以來，不單影響上客量，疫情前後語音、短訊、手機上網流量亦錄得下跌；同時由於進場施工等因疫情受阻，5G進程有所延緩，但他強調，會通過下半年「加班加點」彌補進度，維持全年建設25萬個5G基站，實現全國所有地市覆蓋，淨增7000萬5G套餐客戶的目標。集團業績披露，截至2月底，5G套餐客戶已達到1540萬戶。

保持今年全年每股派息平穩

中移動去年派末期息每股1.723港元，按年增加24%，全年派息3.25元，以今日收市價48.25元計算，股息率達6.7厘。楊杰表示，集團去年盈利有所下滑，若按照以往維持派息率穩定指引，派息將下滑，相信是股東「不樂意看到的」，因此去年派息仍增加1%。他續指，集團對未來發展充滿信息，今年亦會綜合考慮盈利能力和現金流情況，保持全年每股派息平穩。

中移動全日收跌1.1%，成交30億元。

（第二版新增管理層評論）

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