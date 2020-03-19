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【創業兵團】本地手沖咖啡品牌　市集網店推廣

商業 12:59 2020/03/19

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Miss J Square Coffee創辦人莫家恩（左）及林嘉倫認為，港人講求客戶體驗，只有試過好喝才願意買咖啡，故擺市集是重要的宣傳渠道。（湯炳強攝）

新世代講求生活品味，近年掛耳滴漏咖啡成為新寵。一個IT電腦程式員、一個會計文員，各自學習沖煮咖啡逾10年，因緣際會下在咖啡分享會遇上，兩年前成立咖啡品牌「Miss J Square Coffee」，冀改變咖啡形象，體現慢活的生活態度。

Miss J Square Coffee創辦人林嘉倫笑言，IT行業工作「死板」，賣出一個手機應用程式賺錢後，很少有延續性，遂萌生創業念頭。另一創辦人莫家恩早於2016年辭去會計工作，全職在僱員再培訓局、NGO及私人企業教導咖啡興趣班。

去年開店　冀改咖啡形象

2018年，她們初次於朋友的Pop-up store寄賣自家烘焙咖啡，去年8月再合資10萬元租下實體店，現已收支平衡。莫家恩稱，多年前興起咖啡拉花，但近兩年卻追捧手沖咖啡，眼見消費者要求愈來愈高，喝咖啡亦「升級」走向「分級」的形態。

統計資料庫數據Statista預料，香港咖啡市場於2020年將達17.24億美元（約133億港元），最大的細分市場是即溶咖啡，全球以烘焙咖啡佔最大份額。該企主打烘焙咖啡，全賣阿拉比卡豆（Arabica），雖然價格比常喝的羅布斯塔豆（Robusta）貴，咖啡因含量卻較低。

咖啡豆貨源非常廣，包括來自巴拿馬、埃塞俄比亞、也門、哥斯達黎加等地，而且只採購評分獲80分或以上的高質豆，以沖出精品咖啡。（湯炳強攝）

林嘉倫坦言，初次創業最大困難是不諳品牌推廣，「網上宣傳看似容易、接觸面廣，卻無疑是大海撈針。為對準客戶群，寧願親身去市集擺攤，以及將產品引入咖啡店，讓人直接嘗試咖啡味道，改善消費體驗來吸引購買。」今年1月於D2 Place舉辦的香城年宵新年市集，反應亦相當熱烈，她笑稱：「個人做到虛脫，完全出乎意料之外，不斷炒豆、補貨，原本估計僅售500包咖啡掛耳包，結果賣出逾千包，收入有5位數字。」

現時她們堅持每月參與一次市集，冀增加品牌曝光率，惟市場競爭激烈，爭取回頭客仍相當艱難。除與客戶交流咖啡心得，另一絕招是提供多個選擇。她稱：「一開始賣咖啡掛耳包，是以一盒10包同款口味出售，發現銷情慘淡後，改以100元任選多款味道，生意額隨即上升。」

二人學習咖啡超過10年，不時與同路人分享心得。（湯炳強攝）

品啡講求「香味韻」　多層次變化

品酒、品茗聽得多，喝咖啡是甚麼滋味，很多人卻不清楚。其實咖啡亦有甘酸香醇苦的風味，因應不同產區、烘焙程度、沖泡方式等，產生千百種變化。莫家恩提醒，喝咖啡是一個享受，重視個人口味，需要慢慢品嘗。

她教路，亞洲原生種大多擁有濃郁可可、焦糖風味；非洲種則偏向花香、果香餘韻，「花香重酸度較高、果香重則酸度較低，但無論甚麼咖啡，都不建議加糖及奶，容易蓋過本身味道。」咖啡講究「香、味、韻」，好的咖啡豆通常能呈現多層次味道。

沖泡來自哥斯達黎加、音樂家系列中的莫札特（Mozart）咖啡豆時，能根據不同溫度的變化，分辨出低中高溫味道。剛煮出來時，較重士多啤梨果酸；微冷後含在口中幾秒，玫瑰甜味相當突出；完全冷掉後再次回酸。但若非冷泡咖啡，均應趁熱飲用。（湯炳強攝）

盼租大舖　辦30人工作坊

咖啡風潮蔓延，形象因年輕人的價值觀有所改變。莫家恩表示，香港的咖啡文化始於茶餐廳，之後是連鎖店，「香港人通常將咖啡師與水吧劃上等號，只知咖啡味道游走苦或濃；但在外國，咖啡師早是一個專業。」

林嘉倫補充：「上一代生活忙碌，喜歡即溶咖啡的方便快捷，但千禧一代講究生活質素，開始崇尚慢活主義，對精品咖啡需求增加。」另一方面，坊間亦多了推廣渠道，成功掀起咖啡熱，「本地中學提倡生涯規劃教育，會邀請咖啡師教課，改善行業形象。而咖啡市集（Coffee Agenda）等活動，皆有助市民認識咖啡文化。」

最近受新冠肺炎疫情影響，市民減少外出，咖啡生意受壓，迫使她們重視網購平台，又推出免運費優惠，收支拉上補下「打個和」。她們期望未來可租一間更大的店，舉辦容納30人的工作坊，繼續普及精品咖啡。

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記者：姚慧儀

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