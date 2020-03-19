【美國疫情】國會也失守 2眾議員確診

▲ 美國眾議院2名眾議員同日先後確診新冠肺炎，連同兩人在内，美國最少有21位國會議員接受自我隔離。

美國的新冠肺炎疫情蔓延，全美國50個州份相繼失守，美國國會也難逃疫情侵襲。美國眾議院2名眾議員同日先後確診新冠肺炎，包括眾議院佛羅里達州共和黨眾議員迪亞茲-巴拉特（Mario Diaz-Balart），及猶他州的民主黨眾議員麥克亞當斯（Ben McAdams）。

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▲ 美國佛羅里達州共和黨眾議員迪亞茲-巴拉特宣布確診新冠肺炎。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，迪亞茲-巴拉特（Diaz-Balart）發聲明指，他於上周六（14日）晚出現頭痛和發燒等症狀，於周三（18日）證實新冠肺炎病毒檢測呈陽性反應，成爲美國首位正式確診的國會議員。

迪亞茲-巴拉特於社交媒體Twitter表示，目前感覺病情已好轉，更呼籲民眾遵守美國疾病預防及控制中心（CDC）的指引，共同努力以減慢疫情傳播。

▲ 猶他州民主黨眾議員麥克亞當斯，亦於周三確診新冠肺炎。

曾任猶他州鹽湖城（Salt Lake County）市長的眾議員麥克亞當斯，亦於周三確診。他表示於周日（15日）出現輕微流感症狀，其後一直於猶他州的寓所進行自我隔離，但病情開始變得嚴重，更出現發燒、乾咳及呼吸困難等症狀。

麥克亞當斯表示，確診後會維持在家工作直到安全及可解除隔離。他更強調，會繼續為猶他州服務，及為該州民眾爭取所需資源。

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兩人對上一次同時於國會出現為上周五（13日），當日眾議院為《家庭首次冠狀病毒應對法》進行表決。

連同兩人在内，美國最少有21位國會議員接受自我隔離，包括共和黨重量級參議員克魯茲（Ted Cruz）、參議院司法委員會主席格雷厄姆（Lindsay Graham）及眾議院共和黨黨鞭科林斯（Doug Collins）。

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