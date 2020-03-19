【新冠肺炎】英國4大手機網路故障　因遙距工作暴增？

▲ 英國四大電信商日前的網路、語音電話就接連出現問題，令不少英國打工仔面臨無法遙距工作的困境。

新冠肺炎演變成全球大流行，英國政府由日前公布的「佛系抗疫」對策震驚全球，至後來匆匆呼籲民眾遙距工作，留在家中。然而在英國首相約翰遜（Boris Johnson）呼籲後兩日，英國四大電信商的網路、語音電話就接連出現問題，令不少英國打工仔面臨無法遙距工作的困境。

據英國報章《Metro》報道，英國四大電訊商包括：EE、O2、Vodafone、 Three，在當地時間週二（17日）出現網絡癱瘓情況。

報道指，提供通報電訊商服務問題的網站Down Detector在當日9點收到對O2服務的問題回報，至接下來一整天陸續收到對其他電訊商的問題回報，如整天都無法打電話及上網，明顯拖累國民工作及業務。

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據英國媒體《The Argus》指，受影響的遙距工作的國民接近數百萬。然而電訊商並不承認故障問題源於在遙距工作人數暴增，而電訊商EE甚至聲稱其網路問題是因為與競爭對手O2的互連問題。不過EE發言人隨後就更正說法為：技術問題，因為英國的行動網路整體連線問題，導致有用戶無法撥打電話。

O2發言人則表示，已安排與通訊監管機構Ofcom電話會議，並與其他電訊商合作，確定原因及確保不會再發生故障。

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責任編輯：張寶燕