【英鎊急跌】英鎊跌穿9算　網購英國貨品良機

▲ 英鎊大跌，哪幾個英國網購平台有優惠？

英鎊近日大跌，港元換英鎊跌穿9算為1985年以來最低水平。有網購商即時作出反應宣傳，實行在疫市中搶先機吸客。IBuyClub.com 網購情報站在Facebook專頁發文，羅列一連串以英鎊選購的貨品。

英國網購情報

1. NET-A-PORTER

英國版以英鎊定價，揀選標示Additional 15% off的商品後，於付款時填寫香港地址，可獲退稅價和85折。

2. Matchesfashion

香港版揀選英鎊付款，而登入後首次購買更可輸入優惠碼「NEW15」，獲85折優惠。不過，部分品牌貨品不適用。

3. 24S

香港頁面揀選英鎊付款，再輸入優惠碼「SPRING15」，即時獲85折，惟部分品牌貨品不適用。

另外，不少網站亦可以英鎊付款，再運送到香港，包括Lookfantastic、Beauty Expert、HQhair、Mankind、Coggles、Allsole、Mybag和The Hut。

留意物流突發安排

雖然價錢上較以往抵，但需要注意物流情況。例如電商平台亞馬遜（Amazon）早前已公布，為了抗疫，在4月5日前暫停往英國和美國倉庫運輸的「非必需」商品。現時選擇網購時裝、美容產品等商品，需要考慮當中風險。

責任編輯：馬意文