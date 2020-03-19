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日清去年多賺22%　派末期息11.7仙

金融經濟 12:39 2020/03/19

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受內地業務帶動，去年收入按年增3%至30.9億元。

日清食品 （01475） 公布，去年多賺22.2%至2.5億元。每股盈利23.36仙，派末期息11.7仙，按年增23.2%。日清中午收市報5.05元，跌3.8%。

期內，收入按年增3%至30.9億元，主要受惠於中國即食麵銷量有機增長及地理覆蓋範圍之擴張，惟部分被人民幣匯率的負面影響所抵銷。內地業務收入增6.7%至17.9億元。

香港業務收入跌1.8%

不過，香港業務收入則跌1.8%至13億元。公司指，本港零售氣氛持續轉差，且無任何短期復甦跡象，去年7月，香港杯裝即食麵的出廠價格作出個位數百分點的調整，為過去10年來首次，以減輕原材料成本及其他相關經營開支上升所帶來的壓力。公司指，調整價格後，香港即食麵業務的表現一直良好，故收入減幅由去年上半年錄得的4.9%已收窄至1.8%。

受惠於折舊成本、原材料成本及經營固定成本控制得宜，毛利率上升1.7個百分點至32.8%。

展望未來，日清指，雖然新型冠狀病毒爆發令大部分旅遊、娛樂及零售行業構成下行壓力，但預期隨著消費升級至即食麵分部及日清品牌，尤其合味道的吸引力，相信公司將可進一步擴展至中國不同地區。

另外，公司將會投資1.8億元人民幣興建新的生產廠房，用於生產包裝材料，目標於2021年完成建設。

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