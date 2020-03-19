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【長和業績】長和油價、歐洲、英鎊三重受累　半日重創9%

金融經濟 12:32 2020/03/19

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長和業務雖然廣泛，但近期也受宏觀不利消息所影響。

長和 （00001） 今日（19日）收市後公布業績，績前股價大受挫，半日插水9.1%，再創2015年重組以來最低，股價最新報45.35元，成交達7.8億元。長和業務雖然以廣泛和穩健見稱，但油價暴跌、歐洲以至英國疫情擴大，罕有地受直接衝擊。

長和最新市值跌至1749億元，最新較李嘉誠基金會兩年前入股的小米 （01810） 市值更低。小米最新市值約2282億元。

以2018年全年業績計，長和息稅前溢利，香港和中國內地只佔2%和14%，歐洲佔58%（單計英國佔29%）。長和2019年全年業績快知曉，但去年環球經濟狀況相對穩定，料長和業績依然穩健。瑞信本周大削目標價的同時，也預期長和去年下半年整體收入料只減少5%至2180億元，經常性純利則升1%至210億元

相關文章：【長和股價】瑞信狠劈長和目標價三成　股價再創重組後新低、息率曾見6厘

當歐洲疫情擴大，部分國家更以封城應對，零售市道勢大受影響，長和電訊業務也位於歐洲，「抗疫力」理應相對較好，但整體歐洲業務佔比高，令投資者視長和為歐洲代表（Proxy）。

英國疫情成為港人另一關注，長和除了電訊和港口業務，也經由長建 （01038） 持有英國多項基建。當英鎊插至1985年新低，長和自然受累。

相關文章：【英鎊急跌】長和系急挫長建跌11%　股息率升至6.2厘

赫斯基能源2019年將入帳蝕近60億，但長和同年有出售和黃醫藥抵銷影響，但今年油價急瀉，昨日低見每桶25美元水平，赫斯基能源也勢拖累長和前景。

相關文章：【長和盈警？】赫斯基能源入帳蝕近60億　長和「定心丸」：出售和黃醫藥可抵銷（第二版）

雖然三重陰霾影響，但長和現金流強勁、負債低，2018年經營所得資金立達573億元，按年增6%，相當於最新市值1748億元近3分之1，即使受大規模衝擊，長和理應有能力維持派息穩定，抵禦疫情對股價影響

以現價45.35元計，長和周息率達6.99厘，但由於今午收市將公布業績和派息水平，實際息率仍有變化可能。

香港股票 長和（00001）

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