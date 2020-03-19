▲ 【藍籌業績】中移動去年少賺9.5% 派末期息1.723元

中移動 （00941） 公布全年業績，中移動去年股東應佔利潤為1066億元人民幣，按年下跌9.5%。EBITDA1為2960億元人民幣，按年升7.4%。每股盈利為5.21元人民幣，派末期息1.723元，全年股息合計3.25元。

中移動股價績前下挫，股價曾低見45.2元，半日跌6.1%，中午收報45.85元，成交12.9億元。

期內，營運收入7459億元人民幣，按年增1.2%，其中通信服務收入6744億元人民幣，按年增0.5%。

移動電話客戶總數為9.50億戶，淨增2521萬戶。手機上網流量按年增長90.3%，手機上網DOU達6.7 GB。移動ARPU為人民幣49.1元；有綫寬帶客戶總數為1.87億戶，淨增3035萬戶。其中，「魔百和」用戶達到1.22億戶，滲透率達到70.9%。家庭寬帶綜合ARPU達到人民幣35.3元。

截至2月底，5G套餐客戶已達到1540萬戶。

中移動指，2020年初以來，新冠肺炎疫情對整個社會經濟產生了一定的影響，公司業務發展也受到衝擊，將努力克服新冠肺炎疫情給業務發展及5G建設帶來的影響，同時充分把握此次疫情催生的綫上化、智能化、雲化服務等發展機遇，借助5G積極拓展信息通信服務行業新空間。

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