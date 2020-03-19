【資金大逃難】美匯升穿101　英鎊創35年新低

新冠肺炎疫情持續引發市場動盪，資金紛紛流向被視為安全資產的美元 避險 。美匯指數連續幾日急升，一度高見101.5，創三年新高。各國貨幣重挫，其中英鎊兌美元⼀度下跌5%⾄1.1453美元，不但跌破2016年英國脫歐公投後的低位，更創35年新低。

據彭博報道，英國央行行長Andrew Bailey已關注英鎊暴跌，表⽰英國央⾏可以與財政部⼀起做更多⼯作，最大程度降低新冠病毒的經濟影響。他又指，對已經發⽣的情況，不作特別解釋，將在下周召開的貨幣政策委員會會議上，仔細考慮會產⽣甚麼影響。

Legal & General Investment Management⾼級歐洲經濟學家Hetal Mehta指，英國採取了協調⼀致的貨幣和財政政策⾏動，但市場仍認為⽅案規模不夠。

英鎊兌美元上⼀次跌至此⽔平是在1985年，當時美國與工業強國日本、法國、西德及英國達成《廣場協議》，聯手干預外匯市場令美元貶值，目的令美國經濟擺脫衰退。

另外，澳元兌美元亦失守0.6關口，一度低見0.5531美元，創17年低位。新西蘭元和加元亦分別一度跌至近11年和4年低位。

