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市場到谷底了嗎？

金融經濟 12:16 2020/03/19

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市場到谷底了嗎？

自二月中旬，環球市場便如坐過山車，多個主要股市不斷出現令人驚心動魄的場面。在美國，因1987年股災而設立的熔斷機制（circuit breaker）至今已觸發多次，而且不止是在交易時段出現，還在收市後的期貨交易時段出現。股市下挫之快，相信是不少投資者始料不及的。股市急挫了如此多天，大家或許會問：「市場到谷底了嗎？」

截至3月15日，全球股票估值已下跌至13.8倍，低於長期平均值15.4倍。為了衡量股市是否到了棄股投降模式（Capitulation mode），我們利用估值和波動性這兩個參數組成了一個貪婪與恐懼指標。根據指標，金融市場的恐慌已經達到了2008年次按危機的水平。這表示市場的恐慌情緒已去到高點，單憑估值和極端的投資組合持倉並不能大力地驅使投資者重回市場。要達至此，全球的新增感染人數需要先到達一個高峰。

借鑒於中國的情況，由新增感染個案激增開始計算至新增感染人數的高峰共有14天。及後，國企指數開始反彈，並且跑贏成熟市場的表現。鑑於成熟市場的政府應對的力度不一和文化的差異影響到傳播速度，我們保守估計將在4月下旬到5月出現。

雖説預計的高峰期並不遠已，但在此出現之前，市場仍有機會繼續尋底，並且對經濟和企業數據敏感。因此，大家可能還需耐性，等待谷底的來臨。

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)

欄名 : 星級展望

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