當美股跌停成新常態 停市避跌為何不用想?（訂戶專享） 金融經濟 18:12 2020/03/19 分享： 美股熊市愈陷愈深，美股周二甫開市即再跌停，為不足兩星期第4度觸及「熔斷機制」(circuit breaker） 停市。加上紐約證交所有交易員確診新冤肺炎，紐交所公布下周起關閉交易大堂，改以全電子交易。民間對美股應乾脆停市，以遏制恐慌及疫情擴散的聲音亦愈來愈大。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【直升機派錢】憂美國人手停口停 特朗普趕派錢毋懼財赤（訂戶專享） 2020/03/18 【直升機派錢】憂美國人手停口停 特朗普趕派錢毋懼財赤（訂戶專享） 本港抗疫成功 港股成資金避難所? 2020/03/17 本港抗疫成功 港股成資金避難所? 疫市凶險股神未見 仍有良策救市?（訂戶專享） 2020/03/13 疫市凶險股神未見 仍有良策救市?（訂戶專享） 【全球大流行】疫市恐懼未完 港股未到貪婪時（訂戶專享） 2020/03/12 【全球大流行】疫市恐懼未完 港股未到貪婪時（訂戶專享） 滙豐8厘息無得輸 減派息又如何?（訂戶專享） 2020/03/11 滙豐8厘息無得輸 減派息又如何?（訂戶專享） 疫情 美股 香港股票 電子交易 股票期權 沽空 美國 武漢肺炎 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入