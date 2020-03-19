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當美股跌停成新常態 停市避跌為何不用想?（訂戶專享）

金融經濟 18:12 2020/03/19

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美股熊市愈陷愈深，美股周二甫開市即再跌停，為不足兩星期第4度觸及「熔斷機制」(circuit breaker） 停市。加上紐約證交所有交易員確診新冤肺炎，紐交所公布下周起關閉交易大堂，改以全電子交易。民間對美股應乾脆停市，以遏制恐慌及疫情擴散的聲音亦愈來愈大。

...

欄名 : 交易講場

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