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滙豐夥阿里旗下菜鳥網絡 推數碼貿易融資方案

金融經濟 11:57 2020/03/19

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滙豐與阿里巴巴旗下智能物流平台菜鳥網絡科合作，為網店推出一項創新的數碼貿易融資方案，利用實時數碼物流資訊進行信用評估。（資料圖片）

滙豐 （00005） 宣布，與阿里巴巴 （09988） 旗下智能物流平台菜鳥網絡科合作，為網店推出一項創新的數碼貿易融資方案，利用實時數碼物流資訊進行信用評估，簡化貸款流程，配合新經濟公司靈活迅速發展業務。

滙豐指，方案為網購平台天貓國際香港商戶而設，在貸款方授權下，滙豐只須通過菜鳥網絡供應鏈金融團隊所整合的資訊，包括商戶業務背景、主營品牌、菜鳥網絡評級、實時物流資訊，以及店鋪營運情況等，即可進行信用評估。

商戶毋須提供任何抵押品或財務報表，由遞交開戶申請日起計，最快7個工作天可有高達50萬美元融資額，另外，由即日起至6月底成功申請的客戶，可有1%貸款年利率扣減優惠。

滙豐環球貿易及融資業務部港澳地區主管葉鳳珍指，滙豐視大數據及其他新興科技為發展機會，以推出更簡單的創新融資方案，創新為配合市場迅速發展的重要元素，相信新融資方案將更能為網上商戶提供適切支持。

菜鳥網絡供應鏈金融總經理趙威亦表示，為平台商戶提供多樣化的發展保障是菜鳥網絡的責任，通過數碼融資方案，更多商家可快速便利地獲得資金保障，未來會繼續深化與滙豐方面的合作，與商家及消費者共渡時艱。

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責任編輯：趙偉津

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