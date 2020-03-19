【英國疫情】倫敦或封城 約翰遜轉軚下令學校停課

▲ 英國首相約翰遜宣布所有學校停課，強調政府會因應疫情採取進一步措施，更不排除封鎖倫敦。

全球新冠肺炎疫情嚴峻，英國一日内急增近700人確診新冠肺炎，倫敦成爲英國疫情重災區。英國首相約翰遜（Boris Johnson）宣布所有學校停課，強調政府會因應疫情採取進一步措施，更不排除封鎖倫敦。

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英國增至2,626人確診新冠肺炎，一日内大增676宗，累計更出現104宗死亡病例。約翰遜表示，如無法減慢疫情的蔓延速度，尤其是作爲疫情重災區的倫敦，就不排除會對人口流動採取更嚴格管制，暗示疫情加劇時或會封鎖倫敦。

英國首相府發言人亦表示，政府擁有權力，在顧及國民安全的情況下要求民眾隔離。

英國周三（18日）宣布，安排學校由周五（20日）起停課，而醫護人員及緊急服務人員的子女，則可於復活節假期時返回學校。

另外，英國取消本學年的考試及評核試，原定於今年5月至6月舉行的普通中學教育文憑考試（GCSE）及高考（A Level）亦會取消。考試委員會將要決定以何方式，為未參加正式筆試的學生評分。

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蘇格蘭及威爾士因應疫情，周三較早前已宣布停課。蘇格蘭首席大臣施雅晴（Nicola Sturgeon）更表示，學校缺乏人手將難以正常運作，無法確保學校可在今年夏天前重開。

政府亦計劃採取多項應對疫情的措施，包括數周内會將新冠肺炎病毒檢測數字，由每日5000人提高至2.5萬人。另外，英國政府更計劃制定新法律，保障因疫情而無法交租的租客免遭驅逐。

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