【新冠肺炎】蒐集手機定位資料惹爭議　朱克伯格：fb沒有參與

▲ 據《華盛頓郵報》日前報道，美國政府為遏止疫情迅速擴散，正與Facebook、蘋果（Apple）、Google 等科企及健康專家磋商，透過一系列手機定位追蹤技術抗新冠肺炎病毒。朱克伯格（Mark Zuckerberg）澄清，Facebook不在參與討論定位追蹤技術的科企範圍內。

新冠肺炎COVID-19肆虐，據《華盛頓郵報》日前報道，美國政府為遏止疫情迅速擴散，正與Facebook、蘋果（Apple）、Google 等科企及健康專家磋商，透過一系列手機定位追蹤技對術抗新冠肺炎病毒。惟美國政府利用手機定位追蹤的消息傳出，隨即惹來監控疑雲。Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）亦澄清，Facebook不在參與討論定位追蹤技術的科企範圍內。

外媒《NBC News》及《華爾街日報》均引述朱克伯格回應，否認Facebook正與美國政府討論提供任何位置數據，目前也沒有與美國或其他政府就此正式對話，或要求存取有關數據。

綜合外媒引述知情人士透露，美國政府是次商討的技術包括：透過手機追蹤個人位置的定位追蹤技術，以及分析照片來確定哪些人可能曾經接觸新冠病毒患者的人臉識別系統等。而公共衛生專家則會利用私人公司以匿名、匯總統計數據形式編譯資料，並用來繪製疫情分布地圖。

＞＞＞【新冠肺炎】FB系統出錯 錯誤刪除疫情資訊

＞＞＞【新冠肺炎】Facebook啟動7.8億援助計劃 助受影響小企

朱克伯格又指出，Facebook已經與多個國家的衛生研究人員及非牟利組織合作近一年，並使用經用戶許可下的數據，建立「疾病防治地圖」（Disease-Prevention Maps）的專案計劃。Facebook在用戶的協助下新增地圖資訊，允許Facebook透過手機App收集他們的位置資訊。Facebook工程師隨後便會將這些位置資訊，加以匯總並匿名化，計算出一個城市或城鎮的人們前往另一個地區的可能性，以及在該區傳播疫情的風險程度。

然而他表示，Facebook不打算將用戶的位置數據大規模移交予任何政府，以追踪冠狀病毒的爆發：「我不認為以這種方式分享用戶數據有意義。」

＞＞＞【新冠肺炎】助員工面對疫情！Facebook將發放7.8k額外獎金

責任編輯：張寶燕