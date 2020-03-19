默克爾：疫情是二戰以來最大挑戰 籲國民認真看待

▲ 默克爾發表電視講話，稱疫情是德國自二戰以來，面對的最大挑戰。

新型冠狀病毒疫情在德國蔓延，但德國暫未學鄰國，勒令國民留在家中，不少德國人如常外出。德國總理默克爾（Angela Merkel）發表電視講話，一改淡定，措辭鄭重，稱德國正面臨二戰以來最大挑戰。傳媒形容，這是宣布全面禁閉措施前，默克爾發出的最後通牒。

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默克爾發表電視講話，直指目前情況嚴峻，是兩德統一，以至二戰以來，國家面臨的最大挑戰，需要大家團結應對，呼籲國民認真看待疫情。

德國作為歐洲疫情最嚴重的國家之一，已下令關閉學校，但未有學法國、西班牙等國，強制要求國民留在家中躲避疫症，不少德國人如常外出聚會、曬太陽，無疑成為防疫工作的重大漏洞。

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來自東德的默克爾表示，她十分明白要放棄辛苦奮鬥得來的權利，如流動及旅遊自由，是十分困難，強調相關決定在民主國家不能輕易作出，但在當下，卻成為挽救生命所必須。

她在講話中未有宣布進一步的強硬措施，但表明或隨時改變。德國傳媒指出，默克爾今次講話一改往日淡定作風，指她希望避免強行限制人身自由，故發出最後通牒（final warning）。

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默克爾今次電視講話確實相當不尋常，她擔任總理15年，期間經歷風風雨雨，包括金融海嘯、2015年難民潮，英國脫歐等，但從未在新年賀詞以外，透過大氣電波直接向國民發表講話。

▲ 默克爾在位15年，經歷金融海嘯、英國脫歐等，但除新年賀詞以外，從未像今次般透過大氣電波直接向國民發表講話。