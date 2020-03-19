▲ 曾與特朗普彭斯合照 巴西訪美團17人及邁阿密市長中招

巴西疫情擴散，疫情最嚴重的聖保羅市，市政府下令關閉商店，僅供應基本民生物資的市場可營業。巴西總統博爾索納羅早前訪美，隨團的22人中，有17人已確診新冠肺炎，其中多人曾與美國總統特朗普、副總統彭斯會面及合照。邁阿密市長接觸過相關官員，同樣確診。

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巴西國家安全顧問埃萊諾（Augusto Heleno）和礦能部長阿爾布開克（Bento Albuquerque）通過社群媒體，證實感染新冠肺炎。兩人均是訪美團的成員，埃萊諾未有出現任何病徵。

在22人中，只有博爾索納羅（Jair Bolsonaro）、第一夫人、博爾索納羅兒子、國防部長、外交部長及巴拉納州長，未有中招。博爾索納羅的2次病毒檢測都呈陰性反應，衛生部建議他下周再測。

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美國邁阿密市長蘇亞雷斯（Francis Suarez）縱非美國代表團成員，但曾接觸巴西代表團成員，同樣中招。蘇亞雷斯及巴西代表團成員與特朗普（Donald Trump）、彭斯（Mike Pence）合照。博爾索納羅和特朗普擬報有握手。

特朗普的病毒檢測呈陰性反應；白宮醫生稱，彭斯無需接受檢測。

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▲ 巴西總統博爾索納羅早前訪美，隨團的22人中，有17人已確診新冠肺炎。

記者：鄧燕君