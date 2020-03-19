【全球大流行】滙豐或因疫情惡化 被迫推遲世紀重組計劃

▲ 外媒引述4名知情人士指，若疫情變成長期的危機，滙豐或因此被迫推世紀重組計劃。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續擴散，加上環球大熊市，外電引述知情人士指，若疫情變成長期的危機，滙豐 （00005） 或因此被迫推遲世紀重組計劃，包括推遲裁減3.5萬個職位，以及縮減歐洲和美國的資產負債表。

報道指，滙豐銀行將審查疫情帶來的社會、經濟及政治影響，仍可能決定繼續其現有計劃。滙豐發言人拒絕置評。

消息人士表示，監管機構要求銀行協助及支持受疫情拖累的公司，令滙豐較難實施重組計劃，及退出無利可圖的客戶關係，加上近日其估值暴跌，影響資產價值，使其難以在此時出售價值數百億美元的資產。

另外，至少有兩名滙豐員工被診斷出患有新冠肺炎，滙豐已指示員工在家中工作。消息人士稱，員工在家工作，令裁員計劃變得複雜，「當歐洲交易員在家中工作或照顧生病的家人時，不能通過電話解僱他」。

滙豐早前落實業務大規模重組，旨在未來三年裁減15%人手，意味全球僱員人數將會由去年底的23.5萬，進一步減至20萬人。

另外，滙豐周二正式宣布，委任祈耀年（Noel Quinn）為集團行政總裁（CEO），即時生效，自去年8月臨危上任約7個月後正式坐正。

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責任編輯：趙偉津