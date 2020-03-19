【新股IPO】今日新股快訊 MBV孖展超購1.2倍 C-LINK未足額（內附上市時間表）

MBV孖展 超購1.2倍 C-LINK未足額

馬來西亞可印花服裝及禮品供應商MBV INTL （新上市編號：01957） 今日中午12時截止孖展認購，綜合7間券商，合共錄得3101萬元孖展額，超購1.2倍。

另外，馬來西亞企業軟件解決方案開發商C-LINK SQ （新上市編號：01463） 今日第二日招股，綜合6間券商，暫錄得772萬元孖展額，相當於公開發售部分1460萬元的53%，尚未足額。

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商湯科技：沒有上市具體時間表、地點

外媒引述消息人士指出，本港初創「獨角獸」商湯科技（SenseTime）押後今年在香港上市的計劃，轉而在私募市場尋求融資至多10億美元（約78億港元）。不過，商湯科技回應傳媒時表示，公司目前沒有上市具體時間表及地點。

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光學產品零售商MOG擬集資1.25億 料4月上市

市場消息指，馬來西亞第二大光學產品零售商MOG亦計劃於第二季赴港掛牌，集資額約1.25億元，中泰國際為獨家保薦人。

MOG主要提供的光學產品，包括國際品牌、自有品牌、經營的製造商品牌鏡片、鏡框、隱形眼鏡及太陽眼鏡。

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農夫山泉擬已向中證監提交赴港上市申請 集資78億元

外電引述消息指，內地研發及推廣飲用天然水公司農夫山泉已向中國證監會提交來港上市申請，預期集資最多10億美元（約78億港元）。

去年11月曾有報道指，農夫山泉最快於今年上半年招股，惟當時集團發言人指，還沒有上市計劃

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洗衣液品牌藍月亮計劃來港上市 集資78億元

外電引述消息指，內地洗衣液品牌藍月亮計劃來港上市，集資10億美元（約78億港元）。

去年12月已有報道指，藍月亮擬今年來港上市，集資4億美元（約31.2億元），正與潛在顧問進行商談，高瓴資本為股東之一。

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中國忠旺擬分拆遼寧忠旺業務上交所上市

中國忠旺 （01333） 公布，全資附屬的遼寧忠旺精製與中房置業（上：600890）訂立無約束力的框架協議，擬透過中房置業注入遼寧忠旺約96.55%股權，以實現遼寧忠旺業務於上海證券交易所上市。

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責任編輯：趙偉津