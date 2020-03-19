【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　金嗓子料純利大幅增加（不斷更新）

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道指期貨跌逾500點 恒指夜期黑期齊低水逾百點（不斷更新）
港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：
盈喜
盈警
冠中地產 （00193） 預計，今年一月底止半年業績由盈轉虧，錄得1790萬元虧損，2018年同期錄8120萬元純利。
BHCC （01552） 預計，淨利潤按年減少不少於50%，主要因新加坡建築市場疲弱私人和公共項目減少、當前項目的未完 成變更訂單，導致收入延遲、公司承擔的公共部門項目的利潤率較低。
威發國際 （00765） 預計虧損進一步擴大介乎45%至55%，主要因行政開支增加、投資物業的公允價值變動。
瑞斯康集團 （01679） 預計公司由盈轉虧，主要因2018年公司NM Technology及翠和的商譽確認減值虧損。
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