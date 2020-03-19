【盈警盈喜】一文看清企業盈利預告　浩澤淨水料去年轉虧蝕6億至7億元人幣

▲ ▲ 港股進入業績高峰期，多間公司公布盈喜盈警。（資料圖片）

港股進入業績期，尚未發布業績的公司相繼公布盈喜盈警，本報每日網羅重要的上市公司盈喜盈警資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為盈喜盈警消息：

盈警︰

浩澤淨水 （02014） 公布，預期去年度由盈轉虧，將錄得介乎約6億元至7億元人民幣虧損，相對2018年度錄得綜合純利約1.343億元人民幣。

錄得淨虧損主要由於聯營公司及附屬公司業務表現欠佳及對其未來預測關鍵假設的調整導致就於聯營公司的投資及附屬公司商譽計提減值；金融資產（ 不包含應收款項 ）減值撥備增加；整體經濟受到影響及行業競爭導致終端客戶終止服務增加而產生創收資產的撇銷及損失增加；由於經濟及疫情影響對經銷商現金流帶來負面衝擊，應收款項逾期增加導致撥備增加，及於2019財年借貸增加導致融資成本增加。

公告及通告 - [盈利警告 / 內幕消息]

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