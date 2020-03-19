道指期貨升約500點黑期升360點　歐央行推7500億歐元債券購買計畫（不斷更新）

▲ 歐央行推7500億歐元債券購買計畫 道期升約500點黑期升360點（不斷更新）

美股再現恐慌拋售，道指瀉1338點，一度失守19000點水平。港股ADR若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開198點。不過，歐洲央行宣布推出7500億歐歐元規模債券購買計畫，應對新冠肺炎疫情大流行的衝擊，美股期貨造好，道指期貨升約500點。

【新冠肺炎】歐洲央行宣布推出7500億歐元規模債券購買計畫

金融市場恐慌 特朗普選情轉差？

【08：18】滙豐 （00005） ADR折合報44.42元，跌0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報328.32元，跌1.7%。

【08：15】油價於亞洲交易時段反彈，紐約期油升16.1%，報23.64美元；布蘭特期油升7.8%，報26.81美元。

【08：05】恒指黑期升約360點，報22569點；道指期貨升490點，報20343點。

【07：40】美國參議院通過早前由眾議院表決同意的新冠肺炎疫情救助法案，交由美國總統特朗普簽署。共和黨及民主黨領導人已研究制定更大規模的刺激計畫。

【新冠肺炎】美國參院通過新冠肺炎疫情救助法案

【07：00】美股尾市曾瀉逾2300點，失守19000點，其後傳出美國國會將通過抗疫救經濟議案，道指收市報19898點，跌1338點或6.3%。標指收報2398點，跌130點或5.2%；納指收報6989點，跌344點或4.7%。

港股ADR收報22093點，跌198點或0.9%；恒指夜期收報21839點，跌164點或0.7%。

道指瀉1338點港股ADR跌198點 紐約期油瀉24%美滙指數升穿100

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責任編輯︰梁浩碩